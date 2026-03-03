Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας οι αθλήτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν. Οι παίκτριες κατά την έναρξη του εναρκτήριου αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους.

Η προπονήτρια του Ιράν, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί, φαίνεται να παρακολουθεί τη στάση των παικτριών της με χαμόγελο.

Στις εικόνες που κυκλοφορούν, οι παίκτριες στέκονται σχεδόν ακίνητες και κοιτούν μπροστά, ενώ από το κοινό φαίνεται να ακούγονται αποδοκιμασίες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη Νότια Κορέα, η οποία έληξε με 3-0 υπέρ των Κορεατισσών.