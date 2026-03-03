Διευρύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθώς το πρωί της Τρίτης (3/03), οι Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε χερσαία επέμβαση στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι οι στρατιώτες του «ενεργούν τώρα στο νότιο Λίβανο».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης».

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα» και όχι μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.

«Ο IDF εργάζεται για να δημιουργήσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

כוחות צה"ל פתחו במהלך להגנה קדמית על יישובי הצפון



במקביל לפעילות צה"ל במסגרת מבצע "שאגת הארי", כוחות אוגדה 91 פועלים במרחב דרום לבנון ואוחזים במספר נקודות במרחב כחלק מתפיסת עיבוי ההגנה הקדמית.



צה"ל פועל לייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון, באמצעות תקיפות נרחבות של תשתיות של… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 3, 2026

«Τοποθετήσαμε στρατιώτες στη μεθοριακή ζώνη σε επιπλέον σημεία για να υπερασπισθούν τους αμάχους μας και να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να τους επιτεθεί», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Ο ισραηλινός στρατός διατηρούσε στρατιώτες σε έξι θέσεις, τις οποίες θεωρεί στρατηγικής σημασίας στο λιβανικό έδαφος, μετά την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε επίσης ότι ανέθεσε στον στρατό να «πάρει τον έλεγχο» νέων θέσεων στο Λίβανο.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ αναθέσαμε στον ισραηλινό στρατό να προωθηθεί και να πάρει τον έλεγχο επιπλέον στρατηγικών θέσεων στον Λίβανο ώστε να εμποδισθούν οι επιθέσεις εναντίον μεθοριακών ισραηλινών οικισμών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε τρεις στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ «ως απάντηση» στα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο Λίβανο, κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού που αποτελούν το προπύργιό της.

Σε ανακοινωθέντα της, η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε πως «ως απάντηση στην εγκληματική ισραηλινή επίθεση που στοχοθέτησε δεκάδες πόλεις και χωριά του Λιβάνου, περιλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού», οι μαχητές της χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για να πλήξουν τις αεροπορικές βάσεις του Ραμάτ Νταβίντ και του Μερόν στο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι στοχοθέτησε τη βάση του Νάφαχ στο κατεχόμενο συριακό Γκολάν.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» στοχοποιώντας αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγαν επίθεση μεγάλης κλίμακας με drones και πυραύλους εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Σέιχ Ίσα, στο Μπαχρέιν», σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας, χωρίς κάποια απόδειξη, ότι «20 drones και πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους» καταστρέφοντας «την κύρια θέση διοίκησης της βάσης».

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέστρεψαν θέσεις διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Heavy explosions were reported in Tehran's Pardis district, accompanied by low-flying fighter jets. pic.twitter.com/K4OFjdXxUV — Mintel World (@mintelworld) March 3, 2026

Σε «συνεχείς επιχειρήσεις» καταστράφηκαν «εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου των Φρουρών της Επανάστασης, ιρανικές δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones και στρατιωτικά αεροδρόμια» και «θα συνεχίσουμε» την «αποφασιστική δράση εναντίον των άμεσων απειλών που εγείρει το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν (τον ισραηλινό στρατό) να δράσει σθεναρά εναντίον της (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως τα σπίτια σας», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, παραθέτοντας τα ονόματα κάπου πενήντα λιβανικών χωριών.

Στη νότια Βηρυτό η διαταγή αφορά τις συνοικίες Γομπάιρι και Χαρέτ Χρέικ. «Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις συνδεόμενες με τη Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων θα δράσει» ο ισραηλινός στρατός «στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε.

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιδρομή με drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

«Ο πόλεμος δεν θα είναι ατελείωτος» λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν μπορεί να διαρκέσει “κάποιο χρόνο”, αλλά δεν θα διαρκέσει χρόνια».

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», δήλωσε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι του Fox News.

Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».

«Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.