Για πολλούς ταξιδιώτες, ο ήλιος είναι βασικό κριτήριο επιλογής προορισμού. Μια νέα έρευνα του Condé Nast Traveller δείχνει ποιες πόλεις στον κόσμο απολαμβάνουν τις περισσότερες ώρες φωτός μέσα στη χρονιά.

Η λίστα, που αποτελεί μέρος του Δείκτη Ευτυχίας Διακοπών 2025, αξιολόγησε 47 πόλεις με βάση τον μέσο αριθμό ωρών ηλιοφάνειας τον χρόνο. Στην κορυφή κυριαρχεί η Μέση Ανατολή, με το Ντουμπάι να καταγράφει εντυπωσιακές 3.577 ώρες ετησίως -έναν προορισμό όπου οι μέρες μοιάζουν να διαρκούν περισσότερο και οι δραστηριότητες μεταφέρονται φυσικά από τα beach clubs στις βραδινές ταράτσες. Ακολουθούν το Κάιρο (3.477 ώρες) και η Ντόχα (3.418 ώρες).

Η ηλιοφάνεια όμως δεν είναι μόνο αισθητική υπόθεση· έχει και απτό αντίκτυπο στην ευεξία. Όπως εξηγεί ο Dr Dattilo‑Ryan, το φυσικό φως ενεργοποιεί ορμόνες που σχετίζονται με τη διάθεση και την ενέργεια, από τη σεροτονίνη έως τις ενδορφίνες. Με απλά λόγια, περισσότερο φως σημαίνει περισσότερη κίνηση, καλύτερο ύπνο και εκείνη τη διάχυτη αίσθηση χαλάρωσης που συνδέουμε με τις πραγματικά καλές διακοπές.

Πέρα από τη Μέση Ανατολή, η λίστα αποκαλύπτει πόλεις όπου ο ήλιος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Το Λος Άντζελες (3.257 ώρες) προσφέρει μια σχεδόν κινηματογραφική εκδοχή της ηλιοφάνειας, ενώ το Ορλάντο (2.930 ώρες) συνδυάζει τροπική ζεστασιά με θεματικά πάρκα και λίμνες.

Στην Ευρώπη, η Λισαβόνα (2.828 ώρες) και η Αθήνα (2.773 ώρες) αποδεικνύουν ότι το μεσογειακό φως δεν είναι απλώς όμορφο -είναι σχεδόν πολιτισμικό στοιχείο, από τα καφέ των πλατειών μέχρι τα δείπνα που ξεκινούν στο ηλιοβασίλεμα.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν το Δελχί, το Σαντιάγο και η Μαδρίτη, πόλεις όπου η ένταση του φωτός διαμορφώνει ρυθμούς και συνήθειες -από τις μεσημεριανές παύσεις μέχρι τη ζωντανή νυχτερινή ζωή.