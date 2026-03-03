Ένας εκκεντρικός Ρώσος μεγιστάνας που αναφέρεται στα αρχεία Έπστιν και είχε αποκαλέσει την Γκισλέιν Μάξγουελ «αδελφή ψυχή» του, βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβολισμούς σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών της Μόσχας.

Ο πρώην γερουσιαστής Ουμάρ Τζαμπραΐλοφ, 67 ετών, ο οποίος είχε θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές του 2000 καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση, εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος στο συγκρότημα κατοικιών Βέσπερ Τβερσκάγια, στην οδό Τβερσκάγια, στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο μεγιστάνας διατηρούσε φιλία με τη Ναόμι Κάμπελ και αποτέλεσε το «πρότυπο» για έναν Τσετσένο γκάνγκστερ στο μυθιστόρημα «Εικόνα» του Φρέντερικ Φόρσαϊθ. Ο αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας, που είχε στο παρελθόν σχέση με τη βαφτιστήρα του Βλαντίμιρ Πούτιν, τηλεοπτική σταρ και πρώην μοντέλο του Playboy, Κσένια Σόμπτσακ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και κατέληξε χωρίς να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του θανάτου του, με «προκαταρκτικό συμπέρασμα» ότι έθεσε τέλος στη ζωή του. Στο σημείο βρέθηκε το πιστόλι του τύπου Λούγκερ. Δεν εντοπίστηκε σημείωμα αυτοκτονίας, σύμφωνα με πηγές των διωκτικών αρχών. Ο Ουμάρ Τζαμπραΐλοφ είχε πρόσφατα εκφράσει την ανησυχία του για Ρώσους που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή λόγω στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ και μιλούσε για τη χαρά του να μοιράζεται τις εμπειρίες του με νέους ανθρώπους.

The string of deaths in Russia continues. Umar Dzhabrailov has reportedly taken his own life in Moscow



His body was found in a hotel. Pro-government Russian outlets report that a pistol was found nearby.



— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Οι σχέσεις με τον Έπστιν και τα οικονομικά προβλήματα πριν από τον θάνατό του

Τσετσενικής καταγωγής, ο Ουμάρ Τζαμπραΐλοφ, που αποκαλούσε τον εαυτό του «γκάνγκστερ», ήταν γνωστός για το ότι έφερε πάντοτε όπλο. Υπήρξαν αναφορές για επιχειρηματικά προβλήματα λόγω του πολέμου, με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας του να έχουν παγώσει δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του. Είχε επίσης αναφερθεί στα αρχεία Έπστιν.

«Ήξερα τον Έπστιν. Μου τον σύστησε η Γκισλέιν Μάξγουελ, μια ψυχή αδελφή μου. Αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν συνεργάτες, ότι αυτή συμμετείχε στην εύρεση αυτών των κοριτσιών που τώρα είναι παντού στα μέσα ενημέρωσης. Λυπάμαι που η Γκισλέιν, η πιο γοητευτική γυναίκα, καταδικάστηκε σε ισόβια» είχε δηλώσει.

Τα email με την Γκισλέιν Μάξγουελ

Δεν είναι γνωστό πώς γνωρίστηκε με την Γκισλέιν Μάξγουελ, αλλά προσπάθησε να τη συναντήσει στη Μόσχα το 2001. «Αγαπητή Γκισλέιν, επέστρεψα από το Λονδίνο και σχεδιάζω να έρθω στη Μόσχα. Θέλω πραγματικά να σε δω, αλλά πρέπει να ξέρω ακριβώς πότε θα φτάσεις, γιατί θέλω να σε φροντίσω και να κανονίσω τα πάντα για την υποδοχή σου. Σου εύχομαι τα καλύτερα! Ουμάρ», ανέφερε το email που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ απάντησε, σημειώνοντας: «Ουμάρ, συγγνώμη που δεν ήρθαμε την περασμένη εβδομάδα. Αποσπάστηκε η προσοχή μας και καταλήξαμε στη Γαλλία. Ωστόσο, ο Τζέφρι, ο Τομ και εγώ θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα, φτάνοντας την Παρασκευή. Θα είσαι εκεί και μπορούμε να συναντηθούμε; Ενημέρωσέ με. Ελπίζω να είσαι καλά. Γκισλέιν».

Η δολοφονία Τέιτουμ, το επεισόδιο στο Κρεμλίνο και οι ισχυρές διασυνδέσεις

Πριν από εννέα χρόνια του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.800 λιρών αφού πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι τύπου Γιαρίγκιν στο ξενοδοχείο Four Seasons, λίγα μέτρα από το Κρεμλίνο. Παραδέχθηκε ότι είχε ανακριθεί εκατό φορές από τις Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες για τη δολοφονία, το 1996, του Αμερικανού επιχειρηματικού του συνεργάτη, Πολ Τέιτουμ, σε σταθμό του μετρό της Μόσχας. Η εκτέλεση με συμβόλαιο θεωρήθηκε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες δολοφονίες της άγριας και άναρχης δεκαετίας του 1990 στη Μόσχα, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ίδιος αρνιόταν πάντοτε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Ουμάρ Τζαμπραΐλοφ και ο Πολ Τέιτουμ διαχειρίζονταν από κοινού το ξενοδοχείο «Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center» στη Μόσχα. Μετά το περιστατικό, του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ, ωστόσο στη συνέχεια εκπροσώπησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Τσετσενία, στο Ρωσικό κοινοβούλιο.

Ο Τζαμπραΐλοφ είχε επίσης συνδεθεί με το Γερμανίδα σούπερ μόντελ Κλαούντια Σίφερ.

Η κυρία Σόμπτσακ, 44 ετών, κόρη του πολιτικού μέντορα του Πούτιν, Ανατόλι Σόμπτσακ, δήλωσε ότι ο Ουμάρ Τζαμπραΐλοφ ήταν «ένας όμορφος άνδρας, ένας άνδρας που μπορούσε να μου απαγγείλει ποιήματα του Χαγιάμ ή του Μπρόντσκι από μνήμης. Καλλιεργημένος, ιπποτικός. Ήταν μια φανταστική εποχή, μια φανταστική ερωτική ιστορία. Το πρώτο μου ιδιωτικό τζετ, γνωριμία με διασημότητες παγκόσμιας κλάσης, Dolce Vita. Σε μια εποχή που όλοι φορούσαν Chanel, εκείνος ήταν ο πρώτος που με σύστησε στις μπουτίκ Margiela και Helmut Lang».

Αναφορές υποστηρίζουν ότι είχε αναρρώσει έπειτα από «απόπειρα αυτοκτονίας» πριν από έξι χρόνια.

Η κόρη του αμφισβητεί ότι αυτοκτόνησε

Η κόρη του, Αλβίνα Τζαμπραΐλοβα, 32 ετών, αμφισβήτησε ότι ο αιφνίδιος θάνατός του ήταν αυτοκτονία, υποστηρίζοντας σε συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο ότι «δολοφονήθηκε επειδή συνδέεται με τα αρχεία Έπστιν» και ότι «φιμώθηκε».

Όπως είπε, είχε μιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες και υποστήριξε ότι «δεν αυτοκτόνησε», παραδεχόμενη ωστόσο ότι ήταν «συναισθηματικά φορτισμένη» και ότι «στην πραγματικότητα δεν τον συμπαθούσα και πολύ».