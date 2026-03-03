Ο Μάικ Τζόνσον, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπερασπίστηκε χθες Δευτέρα 2/3 την ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τη αμυντικό μέτρο.

«Το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να δράσει για τη δική του άμυνα (…) με ή χωρίς αμερικανική υποστήριξη», είπε σε δημοσιογράφους στο Κογκρέσο, επιχειρηματολογώντας ότι το ισραηλινό κράτος αντιμετώπιζε υπαρξιακή απειλή.

Οι ΗΠΑ χρειαζόταν «να πάρουν πολύ δύσκολη απόφαση», συνέχισε ο speaker, αφού εκτίμησαν τους κινδύνους για το στρατιωτικό προσωπικό τους, τις εγκαταστάσεις τους και τα συμφέροντά τους.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έκρινε, με βάση «τις εξαίρετες πληροφορίες που είχαμε, ότι αν το Ισραήλ προχωρούσε σε επίθεση εναντίον του Ιράν για να καταστρέψει τους πυραύλους, (οι Ιρανοί) θα ανταπέδιδαν αμέσως εναντίον του αμερικανικού (στρατιωτικού) προσωπικού και πόρων μας», συνέχισε, μοιάζοντας να ενστερνίζεται όσα είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Στρατιώτες μας κινδύνευαν και έχουμε πολλούς Αμερικανούς στην περιοχή και αυτό ήταν ζήτημα που προκαλούσε μεγάλη επιτυχία. Αν απλώς τηρούσαμε στάση αναμονής (…) οι συνέπειες της αδράνειας από πλευράς θα ήταν, θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές», πρόσθεσε ο κ. Τζόνσον.