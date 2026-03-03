Στις 3 Μαρτίου του 1990, η Άννα Συνοδινού έβαλε οριστικό τέλος στην πολιτική της διαδρομή, αφήνοντας πίσω της μία από τις πιο ηχηρές αποχωρήσεις διαμαρτυρίας που γνώρισε η μεταπολιτευτική Βουλή. Αφορμή στάθηκε το εκρηκτικό κλίμα εκείνης της συνεδρίασης, κατά τη διάρκεια της οποίας η βουλευτής των Οικολόγων – Εναλλακτικών, Μαρίνα Δίζη έβγαλε πανό μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου που έγραφε «ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ για το +1, τον Πρόεδρο και το νέφος» ενώ κόσμος φέρεται να πετάει λουλούδια από τα θεωρεία.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε την οργή της μεγάλης τραγωδού, που αντέδρασε δημόσια μέσα στην αίθουσα, καθιστώντας σαφές ότι δεν θέλει να σχετίζεται με μία τέτοια Βουλή. Η φράση που έμεινε στην πολιτική μνήμη αποδίδεται ως εξής:

«Κύριε πρόεδρε, σε μια Βουλή που βγάζουν πανό και υπάρχει αναρχία, δεν επιθυμώ να ανήκω! Είναι ελληνικό Κοινοβούλιο αυτό; Χαίρετε!».

Λίγο αργότερα, η αντίδρασή της πήρε επίσημη μορφή. Στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, Αθανάσιο Τσαλδάρη, κατηγορεί το Προεδρείο ότι δεν της έδωσε τον λόγο, μιλά για μεταβολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου «από ναό της Δημοκρατίας σε πλατεία αναρχουμένων» και δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει πλέον ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Η παραίτησή της δεν ήταν μια στιγμιαία έκρηξη, αλλά μια συνειδητή πολιτική ρήξη.

Η Άννα Συνοδινού είχε ήδη πίσω της μια μακρά κοινοβουλευτική πορεία, καθώς είχε εκλεγεί επανειλημμένα από το 1974 και είχε διατελέσει υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών. Μετά την παραίτησή της δεν επέστρεψε ποτέ στην ενεργό πολιτική και αφοσιώθηκε ξανά στο θέατρο, στη διδασκαλία και στη συγγραφή, μένοντας μέχρι τέλους μια μορφή που αντιμετώπιζε την πολιτική ως λειτούργημα και όχι ως επάγγελμα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1799: Λήγει η πολιορκία της Κέρκυρας από τον ρωσο-οθωμανικό στόλο με την παράδοση της γαλλικής φρουράς, τερματίζοντας τη γαλλική κυριαρχία στα Επτάνησα. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη συγκρότηση της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου αυτόνομου ελληνόφωνου κρατικού μορφώματος της νεότερης εποχής.

1878: Υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ανάμεσα στη Ρωσική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ως αποτέλεσμα του Ρωσοτουρκικού Πολέμου του 1877-78. Η συμφωνία προέβλεπε μια πολύ μεγάλη Βουλγαρία και νέα ισορροπία στα Βαλκάνια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Ελλάδα και στις Μεγάλες Δυνάμεις, πριν αναθεωρηθεί λίγους μήνες αργότερα στο Συνέδριο του Βερολίνου.

1924: Η τουρκική Εθνοσυνέλευση καταργεί το Χαλιφάτο, τερματίζοντας έναν θεσμό αιώνων που οι Οθωμανοί σουλτάνοι διεκδικούσαν από τον 16ο αιώνα. Η απόφαση του καθεστώτος του Μουσταφά Κεμάλ αποτέλεσε κομβικό βήμα για τη μετατροπή της νέας Τουρκίας σε κοσμικό κράτος και για τη ρήξη με το οθωμανικό παρελθόν.

1957: Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, σκοτώνεται κοντά στη Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο, όταν βρετανικές δυνάμεις εντοπίζουν το κρησφύγετό του. Αφού διέταξε τους συντρόφους του να παραδοθούν, έμεινε μόνος και αρνήθηκε να παραδοθεί, με τον θάνατό του να γίνεται ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του κυπριακού αντιαποικιακού αγώνα.

1966: Ανακοινώνεται η απέλαση και του τελευταίου Έλληνα υπηκόου κατοίκου Κωνσταντινούπολης, ενώ περίπου 1.500 Έλληνες παραμένουν πλέον στην πόλη ως αλλοδαποί. Η εξέλιξη σφραγίζει ουσιαστικά τον κύκλο των διώξεων και των μαζικών απελάσεων που είχε επιταχυνθεί από το 1964, αποδεκατίζοντας τη Ρωμαίικη κοινότητα της Πόλης.

1991: Στο Λος Άντζελες καταγράφεται σε ερασιτεχνικό βίντεο ο άγριος ξυλοδαρμός του Ρόντνεϊ Κινγκ από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη. Οι εικόνες προκάλεσαν εθνική κατακραυγή στις ΗΠΑ και, όταν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί αθωώθηκαν το 1992, ακολούθησαν οι μεγάλες ταραχές του Λος Άντζελες.

2003: Αρχίζει στον Κορυδαλλό η δίκη της 17 Νοέμβρη με 19 κατηγορουμένους, σε μία από τις πιο φορτισμένες δικαστικές διαδικασίες της Μεταπολίτευσης. Η υπόθεση θεωρήθηκε ιστορική, επειδή έφερε ενώπιον της Δικαιοσύνης την οργάνωση που είχε συνδεθεί με δολοφονίες, βομβιστικές επιθέσεις και δεκαετίες τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

2010: Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ανακοινώνει νέο πακέτο λιτότητας για τη δημοσιονομική κρίση, με περικοπή 30% στα επιδόματα του Δημοσίου και αυξήσεις στον ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τα μέτρα σηματοδότησαν μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της ελληνικής κρίσης χρέους και προκάλεσαν έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.

2021: Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ πλήττει τη Θεσσαλία με επίκεντρο κοντά στον Τύρναβο, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, σχολεία και άλλες υποδομές. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας και ακολουθήθηκε από ισχυρούς μετασεισμούς, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη αντισεισμικής θωράκισης της περιοχής.

Γεννήσεις

1883 – Νίκος Καζαντζάκης (1883 – 26 Οκτωβρίου 1957), Έλληνας, συγγραφέας, ποιητής και στοχαστής, από τις σημαντικότερες μορφές της νεότερης Ελληνικής λογοτεχνίας. Με έργα όπως το «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» και η «Ασκητική» έδωσε διεθνές βάρος στα ελληνικά γράμματα, συνδυάζοντας φιλοσοφικό στοχασμό, υπαρξιακή αγωνία και έντονη γλωσσική δύναμη. Υπήρξε επανειλημμένα υποψήφιος για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ η ακριβής ημέρα γέννησής του αποδίδεται διαφορετικά στις πηγές, γι’ αυτό ασφαλές θεωρείται το έτος 1883.

1945 – Αρλέτα (3 Μαρτίου 1945 – 8 Αυγούστου 2017), Ελληνίδα, τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια και εικαστικός, από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του Νέου Κύματος. Ξεχώρισε για το χαμηλόφωνο, λεπτό και άμεσα αναγνωρίσιμο ύφος της, που έδωσε ιδιαίτερη ταυτότητα στο ελληνικό τραγούδι από τη δεκαετία του 1960 και μετά. Τραγούδια όπως τα «Μια φορά θυμάμαι» και «Σερενάτα» έμειναν διαχρονικά, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία συνδέθηκε με ευαισθησία, λιτότητα και προσωπικό στίγμα.

1953 – Ζίκο (Αρτούρ Αντούνις Κοΐμπρα) (3 Μαρτίου 1953 – –), Βραζιλιάνος, ποδοσφαιριστής και προπονητής, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του και θρύλος της Φλαμένγκο και της Εθνικής Βραζιλίας. Έμεινε γνωστός για την τεχνική του, τη δημιουργία στο παιχνίδι και τις εντυπωσιακές εκτελέσεις φάουλ, στοιχεία που τον έκαναν παγκόσμιο σημείο αναφοράς στη θέση του. Αγωνίστηκε σε τρία Μουντιάλ και το όνομά του παραμένει συνδεδεμένο με το επιθετικό, θεαματικό βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

1966 – Σοφία Αλιμπέρτη, Ελληνίδα, ηθοποιός και παρουσιάστρια, από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής ψυχαγωγίας των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, χτίζοντας ισχυρή παρουσία στην εμπορική ποπ κουλτούρα της εποχής. Αργότερα πέρασε με επιτυχία και στην παρουσίαση ψυχαγωγικών εκπομπών και τηλεπαιχνιδιών, διατηρώντας τη μεγάλη αναγνωρισιμότητά της.

1982 – Τζέσικα Μπιέλ (3 Μαρτίου 1982 – –), Αμερικανίδα, ηθοποιός και παραγωγός, που ξεχώρισε αρχικά ως Μέρι Κάμντεν στη σειρά «7th Heaven» και στη συνέχεια καθιερώθηκε στον κινηματογράφο. Έγινε γνωστή σε ευρύ κοινό με ταινίες όπως «The Texas Chainsaw Massacre», «The Illusionist» και «Total Recall», κινούμενη ανάμεσα σε δράση, θρίλερ και mainstream παραγωγές. Αργότερα ενίσχυσε το προφίλ της και ως παραγωγός και πρωταγωνίστρια με τη σειρά «The Sinner».

Θάνατοι

1957 – Γρηγόρης Αυξεντίου (22 Φεβρουαρίου 1928 – 3 Μαρτίου 1957), Κύπριος, αγωνιστής της ΕΟΚΑ και υπαρχηγός του αγώνα κατά της Βρετανικής αποικιοκρατίας, από τις πιο εμβληματικές μορφές της κυπριακής ιστορίας. Ξεχώρισε για τη στρατιωτική του δράση και την οργανωτική του ικανότητα στο αντάρτικο. Περικυκλώθηκε στο κρησφύγετό του κοντά στη Μονή Μαχαιρά και σκοτώθηκε όταν οι Βρετανικές δυνάμεις έβαλαν φωτιά, αρνούμενος να παραδοθεί, γεγονός που τον καθιέρωσε ως σύμβολο αυτοθυσίας.

Βασιλίσκος, Βασιλίσκη, Ευτρόπιος, Ευτροπία, Θεοδώρητος, Κλεόνικος, Κλεονίκη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ιρλανδικού Ουίσκι

Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής

Παγκόσμια Ημέρα Ακοής

Παγκόσμια Ημέρα Γεννητικών Ελαττωμάτων