Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι ανώτατοι διαπραγματευτές του Ιράν υπερηφανεύτηκαν στον πρώτο γύρο των συνομιλιών νωρίτερα φέτος ότι διέθεταν αρκετό υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο για να κατασκευάσουν 11 πυρηνικές βόμβες.

«Στην πρώτη εκείνη συνάντηση, και οι δύο Ιρανοί διαπραγματευτές μας είπαν ευθέως — χωρίς καμία ντροπή — ότι ελέγχουν 460 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% και ότι γνωρίζουν πως αυτό θα μπορούσε να φτιάξει 11 πυρηνικές βόμβες», θυμάται ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι έχουν καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, οπότε η Τεχεράνη δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο σε βόμβα.

Παρά ταύτα, ο Γουίτκοφ αναφέρει ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «ήταν περήφανοι που είχαν αποφύγει κάθε είδους διαδικασίες ελέγχου, φτάνοντας σε σημείο να μπορούν να κατασκευάσουν 11 πυρηνικές βόμβες».

Κατά την ίδια συνάντηση, οι Ιρανοί διαπραγματευτές υπερηφανεύτηκαν επίσης ότι έχουν «ένα αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα» να εμπλουτίζουν το πυρηνικό τους καύσιμο.

«Απαντήσαμε ότι ο πρόεδρος θεωρεί πως έχουμε το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα να σας σταματήσουμε εν τη γενέσει σας», θυμάται ο Γουίτκοφ.

«Εγώ και ο Τζάρεντ απλώς κοιταζόμασταν, μπερδεμένοι, και λέγαμε, ‘Τώρα πραγματικά μπλέξαμε’», πρόσθεσε.

Επέμενε ότι το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει αποθηκεύσει το Ιράν θα μπορούσε να μετατραπεί σε στρατιωτικό καύσιμο μέσα σε μια εβδομάδα ή δέκα ημέρες, αν και αυτό θα απαιτούσε ξανά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι κατέστρεψαν σε πλήγματα πέρυσι.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε τον ίδιο και τον Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες με το Ιράν, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία κατά την οποία η Τεχεράνη θα δεχόταν να εξαλείψει το πυραυλικό της πρόγραμμα, να σταματήσει τη στήριξη στους συμμάχους της, να εξαλείψει το ναυτικό της «ώστε να έχουμε ελευθερία στη θάλασσα» και να σταματήσει τον πυρηνικό εμπλουτισμό.

«Πήγαμε εκεί και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια δίκαιη συμφωνία μαζί τους, και ήταν απολύτως σαφές ότι ήταν αδύνατο — πιθανότατα στο τέλος της δεύτερης συνάντησης — αλλά επιστρέψαμε για την τρίτη συνάντηση, απλώς για να δοκιμάσουμε μια τελευταία φορά», συνέχισε.

«Ήθελαν να αναφέρουμε θετικά αποτελέσματα. Η συνάντηση δεν ήταν καθόλου θετική», είπε ο Γουίτκοφ.