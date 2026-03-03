Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα ανακοίνωσε ότι δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από επίθεση Ισραηλινών εποίκων σε χωριό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης τη Δευτέρα.

Ο ισραηλινός στρατός είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «εξετάζει» του ισχυρισμούς αυτούς.

«Δύο πολίτες του Καριούτ, νοτίως της Ναμπλούς, σκοτώθηκαν από πυρά εποίκων», δήλωσε το υπουργείο, αναφέροντας ότι τα θύματα ονομάζονταν Μοχάμεντ και Φαχίμ Μουάμαρ, και ήταν 48 και 52 ετών αντίστοιχα.

Πηγή του υπουργείου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δύο άνδρες, που πυροβολήθηκαν ο ένας στο κεφάλι και ο άλλος στη λεκάνη, ήταν αδέλφια.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, της οποίας οι ομάδες επενέβησαν στο σημείο, ανέφερε επίσης ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες, εκ των οποίων ένας 15χρονος έφηβος που χτυπήθηκε στον ώμο.

Φωτογραφίες που τράβηξε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τα πτώματα δύο ανδρών, όπως και τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ραφιντία στη Ναμπλούς.

Η βία στη Δυτική Όχθη, έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967, αυξήθηκε σημαντικά μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα βίαια επεισόδια συνεχίστηκαν παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο (dpa) και με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει των στοιχείων του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.044 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων πολλοί μαχητές αλλά και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων 39 ως αποτέλεσμα της βίας των εποίκων μετά την επίθεση της Χαμάς και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, άμαχοι και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία το Ισραήλ έχει καταλάβει και προσαρτήσει, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς τους οποίους ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Οι περισσότεροι έποικοι δεν εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια, αλλά μειονοτικές ομάδες επιδίδονται σε επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων.