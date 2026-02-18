Μια ανώτερη αξιωματούχος του ΟΗΕ τόνισε την Τετάρτη ότι οι ενέργειες του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στις περιοχές της Δυτικής Όχθης υπό τη διαχείριση της Παλαιστινιακής Αρχής συνιστούν «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση».

«Παρακολουθούμε μια σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, την ώρα που μονομερή ισραηλινά μέτρα μετατρέπουν σταδιακά την πραγματικότητα επί του πεδίου», δήλωσε η Ρόουζμαρι ΝτιΚάρλο, αναπληρώτρια γενική γραμματέας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το παλαιστινιακό ζήτημα.