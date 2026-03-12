Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε τρομερή κατάσταση, τρελαίνει κόσμο με τις επιδόσεις του στο άλμα επί κοντώ και αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άφησε άφωνους τους πάντες με το 6,17μ. που έκανε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, καθώς είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Ο Καραλής είναι σε εξαιρετική κατάσταση καθώς πλησιάζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και θα αγωνιστεί σε αυτό έχοντας τρομερή αυτοπεποίθηση, όχι μόνο λόγω των επιδόσεών του αλλά και λόγω της ανάδειξής του σε κορυφαίο αθλητή της Ευρώπης για τον Φεβρουάριο.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου έδωσε τον συγκεκριμένο τίτλο στον Καραλή, ο οποίος έχει τονίσει ότι πιστεύει πως μπορεί να ανέβει κι άλλο, να πάει ακόμη πιο ψηλά από το 6,17μ.