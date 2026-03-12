Σε συγκέντρωση των Ρεπουμπλικανών στο Κεντάκι, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον διάσημο YouTuber και πρώην πυγμάχο Τζέικ Πολ, και αποφάσισε να δείξει για άλλη μία φορά τις χορευτικές του φιγούρες.

🗣️ "I'm going to make a prediction that you will be, in the not too distant future, running for political office. And you have my complete and total endorsement"



Donald Trump endorsed Jake Paul at a Republican rally before dancing with the Youtuber backstage pic.twitter.com/dYV4DMdWqv — The Telegraph (@Telegraph) March 12, 2026

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ καλωσόρισε τον Τζέικ Πολ στη σκηνή και εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να στηρίξει τον YouTuber σε πιθανή μελλοντική πολιτική πορεία.

«Κάνω μια πρόβλεψη: στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα διεκδικήσετε πολιτικό αξίωμα. Και θα έχετε την πλήρη και ολοκληρωτική μου υποστήριξη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενισχύοντας τις φήμες γύρω από τα σχέδια του Τζέικ Πολ.