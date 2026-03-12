Ένα σατιρικό άγαλμα σε χρυσό χρώμα που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ αγκαλιά με τον Τζέφρι Έπστιν εμφανίστηκε στο National Mall, κοντά στο Κογκρέσο, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον αλλά και συζητήσεις στην Ουάσινγκτον.

Το γλυπτό παραπέμπει σε μια από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας Τιτανικός. Στην κατασκευή, η φιγούρα του Τραμπ εμφανίζεται να στέκεται πίσω από τον Επστάιν, με τα χέρια ανοιχτά στην πλώρη ενός μικρού μοντέλου του ιστορικού πλοίου, αναπαριστώντας τη διάσημη σκηνή με τον Τζακ και τη Ρόουζ.

Ποιος βρίσκεται πίσω από το σατιρικό έργο

Σύμφωνα με το περιοδικό Time, το έργο τοποθετήθηκε από την ανώνυμη καλλιτεχνική κολεκτίβα Secret Handshake και φέρει τον τίτλο «King of the World», φράση που έγινε εμβληματική στην ταινία όταν την εκφώνησε ο χαρακτήρας του Τζακ, τον οποίο υποδύθηκε ο Λεονάρντο ντι Κάπριο.

A statue depicting US President Donald Trump and the late convicted sex offender Jeffrey Epstein as Jack and Rose in a "Titanic" scene is on display on the National Mall near the US Capitol in Washington, DC. pic.twitter.com/F61tSzYLRJ — AFP News Agency (@AFP) March 12, 2026

Κάτω από το άγαλμα έχει τοποθετηθεί μεταλλική πλάκα με σατιρικό κείμενο. Σε αυτή γίνεται αναφορά στην κινηματογραφική ιστορία αγάπης του Τζακ και της Ρόουζ, ενώ στη συνέχεια γίνεται παραλληλισμός με τη σχέση μεταξύ Τραμπ και Επστάιν, μιλώντας για «πολυτελή ταξίδια, θορυβώδη πάρτι και μυστικά γυμνά σκίτσα».

Πανό με φωτογραφία Τραμπ – Επστάιν

Κοντά στο άγαλμα έχουν τοποθετηθεί επίσης μεγάλα πανό με φωτογραφία του Τραμπ μαζί με τον Επστάιν. Σε αυτά εμφανίζεται παραλλαγή του γνωστού πολιτικού συνθήματος του Αμερικανού προέδρου, «Make America Safe Again».

Στο ίδιο πανό φαίνεται και το έμβλημα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ωστόσο η λέξη «Δικαιοσύνη» εμφανίζεται σβησμένη.

Πόλος έλξης για επισκέπτες

Το National Mall αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς δημόσιους χώρους στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπου συχνά πραγματοποιούνται διαδηλώσεις, πολιτικές συγκεντρώσεις αλλά και προσωρινές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις.

Από τη στιγμή που εμφανίστηκε το σατιρικό γλυπτό, αρκετοί επισκέπτες σπεύδουν στο σημείο για να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μπροστά στο ασυνήθιστο έργο τέχνης.