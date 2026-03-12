Ο στρατηγός Αμπού Ίσα, αρχηγός του στρατού του Μπενίν, έζησε μέσα σε ένα μόλις 24ωρο την απόλυτη διαδρομή από τον στόχο πραξικοπηματιών στην προσωποποίηση της αντοχής ενός καθεστώτος που αρνήθηκε να πέσει.

​

Ξυπνώντας ξυπόλητος, με σορτσάκι και με ένα Καλάσνικοφ στο χέρι, μετατράπηκε στον απρόσμενο πρωταγωνιστή μιας αποτυχημένης ένοπλης ανταρσίας στο μικρό κράτος της Δυτικής Αφρικής.

Το πραξικόπημα της 7ης Δεκεμβρίου στο Μπενίν άρχισε με έναν εκκωφαντικό κρότο στην κατοικία του στρατηγού, στα περίχωρα της Κοτονού, και μια προειδοποίηση από τον διοικητή της Προεδρικής Φρουράς: «Μπορεί να είσαι ο επόμενος στη λίστα».

​

Μέσα σε λίγα λεπτά, ένοπλοι με κουκούλες είχαν σπάσει την πόρτα του ισογείου, πυροβολούσαν προς το μπαλκόνι όπου βγήκε για μια στιγμή η σύζυγός του, και λεηλατούσαν μέχρι και ένα κιβώτιο με αναψυκτικά από την αποθήκη του.

​

Ο Ίσα, 60 ετών, κλείδωσε τη σύζυγο και τον 4χρονο εγγονό του σε πιο προστατευμένο δωμάτιο, άρπαξε το καλάσνικοφ και, ξυπόλητος στο σκοτάδι, άρχισε να ανταλλάσσει πυρά επί περίπου 45 λεπτά με μια ομάδα περίπου δέκα επιτιθέμενων κάτω από το σπίτι.

​

Μετρημένες ριπές από το μπαλκόνι του, τρέχοντας διαρκώς για να μη δίνει σταθερό στόχο, αγόρασαν κρίσιμο χρόνο για το προεδρικό στρατόπεδο, την ώρα που το Μπενίν φαινόταν έτοιμο να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο αφρικανικών χωρών που γκρεμίστηκαν από τις στολές.

Όταν τελικά κατέφθασαν τα τεθωρακισμένα μιας «ομάδας διάσωσης», με επικεφαλής αξιωματικούς που θεωρητικά υπάγονταν στην ελίτ ταχείας αντίδρασης, ο στρατηγός του Μπενίν πίστεψε ότι η αγωνία τελείωνε.

​

Αντί γι’ αυτό, ένας νεαρός στρατιώτης τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, και μισή ντουζίνα άνδρες τον ξυλοκόπησαν με κοντάκια μέχρι λιποθυμίας: ο επικεφαλής της βραδινής βάρδιας της ειδικής δύναμης, ο λοχαγός Ουσμάν Σαμάρι, ήταν στην πραγματικότητα μέρος του σχεδίου ανατροπής.

​

Ο Ίσα βρέθηκε δεμένος και μελανιασμένος σε ένα τεθωρακισμένο μαζί με τον διοικητή της Εθνοφρουράς, τον συνταγματάρχη Φαϊζού Γκομίνα, την ώρα που στο Κοτονού οι πραξικοπηματίες προσπαθούσαν να αποκεφαλίσουν την πολιτικο-στρατιωτική ηγεσία: χτύπησαν το σπίτι του επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του προέδρου, σκότωσαν τη σύζυγό του και απήγαγαν την κόρη και το βρέφος εγγονό του.

​

Οι απαγωγείς, διαποτισμένοι από τις ρίζες του βουντού στο Μπενίν, πίστεψαν ότι ο στρατηγός προστατευόταν από «μαύρες δυνάμεις» και έσπασαν δύο ωμά αυγά στο κεφάλι του, αλείφοντάς τον με το περιεχόμενο, σε μια τελετουργία «εξουδετέρωσης» της μαγείας.

Μπενίν: ο στρατηγός απέναντι στην «λέσχη των πραξικοπημάτων»

Το σκηνικό στο Μπενίν δεν είναι μεμονωμένο: από το 2020 και μετά, πραξικοπήματα έχουν σαρώσει τη Δυτική Αφρική, από τη Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα μέχρι το Μάλι, τη Γουινέα, το Τσαντ, το Σουδάν, τη Γκαμπόν, τη Γουινέα-Μπισάου και τη Μαδαγασκάρη, συχνά με το πρόσχημα της ανασφάλειας και των τζιχαντιστικών εξεγέρσεων.

​

Οι αλλεπάλληλες ανατροπές έχουν παραλύσει την 50ετή περιφερειακή συμμαχία ECOWAS, ανοίγοντας δρόμο για μια νέα «λέσχη» στρατιωτικών καθεστώτων – την Συμμαχία των Κρατών του Σαχέλ – και δημιουργώντας κενό που εκμεταλλεύονται δυνάμεις όπως η Ρωσία μέσω μισθοφορικών δικτύων.

​

Το Μπενίν, μια στενή λωρίδα γης στον Κόλπο της Γουινέας με παρελθόν στρατιωτικών περιπετειών αλλά χωρίς επιτυχημένο πραξικόπημα από το 1972, έμοιαζε την 7η Δεκεμβρίου να ακολουθεί την ίδια διαδρομή, καθώς στρατιώτες βγήκαν στην κρατική τηλεόραση και ανακοίνωσαν τη συγκρότηση «Στρατιωτικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης».

​

Ο επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων, αντισυνταγματάρχης Πασκάλ Τιγκρί – ένας ήσυχος αλλά σκληροτράχηλος πυροβολητής με εκπαίδευση σε Βέλγιο, Γαλλία, Κίνα και Ινδία, γνωστός στους μαθητές του για το επεισόδιο που έπιασε, έσφαξε και δάγκωσε ωμό ένα φίδι για να αποδείξει ότι «γίνεται» – βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στον άνθρωπο που τον είχε προωθήσει στη θέση, τον Γκομίνα, και τον συνέλαβε με δόλο.

​

Από το στρατηγείο της ταχείας αντίδρασης, μια φάλαγγα τεθωρακισμένων βγήκε προς την προεδρική κατοικία, αλλά έπεσε πάνω σε καλά στημένη άμυνα από τον διοικητή της Προεδρικής Φρουράς, τον συνταγματάρχη, πλέον ταξίαρχο, Ντιεντονέ Τεβεντζρέ, που είχε προλάβει να οχυρώσει το προεδρικό συγκρότημα με πάνω από 100 άνδρες και κινεζικά θωρακισμένα.

Στη διασταύρωση περίπου 150 μέτρα από την κατοικία του προέδρου Πατρίς Ταλόν, τα δύο στρατόπεδα βρέθηκαν αντιμέτωπα.

​

Ο Τιγκρί βγήκε από το θωρακισμένο, οι απεσταλμένοι του Τεβεντζρέ τον ρώτησαν «τι κάνετε εδώ;», αλλά το κομβόι των πραξικοπηματιών τελικά έστριψε προς το προεδρικό σπίτι, δίνοντας το σήμα στον πολυβολητή της Φρουράς να ανοίξει πυρ.

​

Η μάχη εξαπλώθηκε στα στενά, πίσω από δέντρα και οχήματα· ένας πιστός στρατιώτης σκοτώθηκε με σφαίρα στο κεφάλι, ένας άλλος τραυματίστηκε στο χέρι, πριν οι στασιαστές αναγκαστούν να τραβηχτούν πίσω.

​

Λίγη ώρα αργότερα, ο Τιγκρί με τους συνεργούς του εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση: στο πλάι του, ο Σαμάρι, με στραβό κράνος και κρεμασμένο όπλο, διάβαζε μια πεντασέλιδη λίστα παραπόνων, από την αποτυχία να νικηθεί η Αλ Κάιντα μέχρι περικοπές σε επιδόματα αιμοκάθαρσης και καταγγελίες για «άδικες» προαγωγές.

​

Η μετάδοση έπαιζε σε λούπα, αλλά οι περισσότεροι στρατιώτες στο πεδίο είτε δεν είχαν πλήρη εικόνα ότι συμμετέχουν σε πραξικόπημα είτε πίστευαν πως κυνηγούν «τρομοκράτες», ενώ σύντομα οι δυνάμεις της Προεδρικής Φρουράς εκκαθάρισαν το κτήριο με αντιαρματικό εκτοξευτήρα.

Μπενίν: ο στρατηγός, τα αυγά και το μήνυμα προς τους στασιαστές

Όσο η μάχη για την πρωτεύουσα κορυφωνόταν, ο στρατηγός του Μπενίν και ο διοικητής της Εθνοφρουράς μεταφέρονταν βόρεια, δεμένοι μεταξύ τους στην καμπίνα ενός στρατιωτικού αγροτικού, με εντολή από τους οργανωτές του πραξικοπήματος να εκτελεστούν κοντά στα σύνορα με τη Νιγηρία και τα πτώματά τους να εξαφανιστούν.

​

Η διαδρομή των περίπου 200 μιλίων κράτησε σχεδόν όλη τη μέρα, με στάση σε απομονωμένη φυτεία κάσιους για να κρυφτούν από ενδεχόμενη παρακολούθηση, την ώρα που στο Κοτονού οι πιστές δυνάμεις προωθούσαν σχέδιο βομβαρδισμού του στρατοπέδου της ταχείας αντίδρασης, αφού επίγειο χτύπημα θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές απώλειες αμάχων.

​

Με τα ελικόπτερα κρούσης του Μπενίν απασχολημένα σε επιχειρήσεις κατά τζιχαντιστών στα βόρεια, ο πρόεδρος Ταλόν ζήτησε βοήθεια από τη Νιγηρία: στις 3.30 μ.μ., ένα Super Tucano, βραζιλιάνικης κατασκευής αεροσκάφος ελαφράς κρούσης, έπληξε τους στασιαστές, και λίγες ώρες αργότερα δύο τέτοια αεροσκάφη, συνοδευόμενα από drone, χτύπησαν με ρουκέτες το στρατόπεδο, διαλύοντας τις τελευταίες οργανωμένες αντιστάσεις.

​

Στις 8.30 το βράδυ, ο πρόεδρος ανακοίνωσε δημόσια ότι το πραξικόπημα απέτυχε και δεσμεύτηκε να φέρει πίσω ζωντανούς τους απαχθέντες αξιωματικούς.

​

Η υπηρεσία πληροφοριών είχε ήδη υποκλέψει το τηλεφώνημα με την εντολή εκτέλεσης· σύμφωνα με τον Τεβεντζρέ, οι πράκτορες τηλεφώνησαν στους πραξικοπηματίες και τους προειδοποίησαν ότι, αν πείραζαν τον Ίσα και τον Γκομίνα, οι αρχές θα σκότωναν τις γυναίκες και τα παιδιά τους.

Αρχικά, ο επικεφαλής της ομάδας απαγωγής έδειχνε διατεθειμένος να υπακούσει στη διαταγή, αλλά – όπως έμαθε αργότερα ο στρατηγός – οι στρατιώτες συζητούσαν για ώρες ποιος θα αναλάμβανε το «βρώμικο» έργο.

​

Γύρω στα μεσάνυχτα, έντυσαν τους δύο άνδρες με ρούχα προσευχής και προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα, όμως οι Νιγηριανοί συνοριοφύλακες τους αρνήθηκαν την είσοδο.

​

Στις 2 τα ξημερώματα, 24 ώρες μετά την πρώτη ριπή στην κατοικία του Ίσα, η ομάδα των απαγωγέων είχε χάσει κάθε όρεξη για επανάσταση: νευρικοί, άρχισαν να αποκαλούν τον στρατηγό «Μεγάλο Αδελφό», εκείνος τους εξήγησε ότι ξεχωρίζει τους «εγκέφαλους» του πραξικοπήματος από τους απλούς στρατιώτες που εκτελούν διαταγές και τους είπε: «Δεν σας κατηγορώ».

​

«Πού θέλετε να σας αφήσουμε;» τον ρώτησε ο λοχίας.

​

Το ίδιο πρωί, η Γαλλία έστειλε αεροσκάφος για να τους επαναπατρίσει στο Κοτονού, όπου τόσο ο Ίσα όσο και οι Γκομίνα, Τεβεντζρέ και Μπάντα προήχθησαν, ενώ περίπου 100 χαμηλόβαθμοι κατηγορούμενοι πραξικοπηματίες περιμένουν δίκη και οι βασικοί οργανωτές – ο Τιγκρί, ο Σαμάρι και ο λοχίας – θεωρείται ότι έχουν καταφύγει σε γειτονικό στρατιωτικό καθεστώς.

​

Ο Ίσα, αφού υποβλήθηκε σε θεραπεία στη Γαλλία, βρήκε, όπως λέει, μεγαλύτερη «θεραπεία» στο να μπαλώσει ο ίδιος τις τρύπες από τις σφαίρες στους τοίχους του σπιτιού του· ο εγγονός του, όμως, τρομάζει ακόμη με τους δυνατούς θορύβους και «προσπαθεί να ξεχάσει».