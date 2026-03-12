Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Honda προειδοποίησε ότι ενδέχεται να καταγράψει απώλειες έως και 15,7 δισ. δολάρια μέσα σε διάστημα δύο ετών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της στρατηγικής της για την ηλεκτροκίνηση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η προοπτική των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες επιδεινώνεται, ενώ η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αναμένει να καταγράψει καθαρή ζημία από 2,2 έως 4 δισ. δολάρια για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί δραματική ανατροπή σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη της εταιρείας, η οποία έκανε λόγο για κέρδη 2,2 δισ. δολάρια. Η αναθεώρηση των προβλέψεων έρχεται μετά την απόφαση της εταιρείας να ακυρώσει τρία μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων που επρόκειτο να παραχθούν στη Βόρεια Αμερική.

Εάν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για την πρώτη ετήσια καθαρή ζημία στην ιστορία της Honda από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο τη δεκαετία του 1950.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημείωσε ότι ο τομέας αυτοκινήτων της Honda βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση κερδοφορίας, εξαιτίας πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων και η αδυναμία της να ανταποκριθεί με ευελιξία στις μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η Honda αποτελεί την πιο πρόσφατη αυτοκινητοβιομηχανία που επηρεάζεται από την επιβράδυνση της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προχωρήσει σε ανατροπή περιβαλλοντικών κανονισμών και επιδοτήσεων που στήριζαν την υιοθέτηση οχημάτων με μπαταρία.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει και τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, ενώ μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν από τις πιο επιθετικές ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Η στρατηγική της προέβλεπε ότι μέχρι το 2040 το 100% των πωλήσεών της θα αφορά οχήματα με μπαταρία ή κυψέλες καυσίμου, όπως τονίζουν οι Financial Times.

Ήδη τον προηγούμενο μήνα η εταιρεία είχε προειδοποιήσει στα αποτελέσματά της ότι θα προκύψουν οικονομικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η ανακοίνωση της Πέμπτης ανέδειξε το κόστος της λανθασμένης εκτίμησης για την πορεία της αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Honda, Τοσιχίρο Μίμπε, δήλωσε ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ είναι «λιγότερο από τη μισή σε σχέση με ό,τι υποθέταμε».

Τα τρία μοντέλα που αποφασίστηκε να ακυρωθούν είναι τα Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon και Acura RSX. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία της με περισσότερα υβριδικά μοντέλα στην αμερικανική αγορά.

Την ίδια ημέρα η Honda ανακοίνωσε επίσης ότι κατέγραψε απομειώσεις αξίας στις δραστηριότητές της στην Κίνα, όπου δεν κατάφερε να συμβαδίσει με την ταχύτητα ανάπτυξης, την εξέλιξη προϊόντων και τις δυνατότητες λογισμικού των τοπικών ανταγωνιστών.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, δεν μπόρεσε να προσφέρει προϊόντα με καλύτερη σχέση αξίας προς τιμή σε σύγκριση με νεότερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Οι απομειώσεις αυτές προστίθενται σε ένα συνολικό πλήγμα που ξεπερνά τα 65 δισ. δολάρια για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, λόγω της αναθεώρησης των στρατηγικών για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι εταιρείες Stellantis και Ford κατέγραψαν αντίστοιχα επιβαρύνσεις ύψους 26 δισ. δολαρίων και 19,5 δισ. δολαρίων, μετά την ακύρωση σχεδίων για νέα ηλεκτρικά μοντέλα.

Ο Τοσιχίρο Μίμπε ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιστρέψει το 30% του μηνιαίου μισθού του για τρεις μήνες, εξαιτίας των μεγάλων ζημιών που συνδέονται με την αλλαγή στρατηγικής. Παράλληλα, στελέχη του τομέα αυτοκινήτων της εταιρείας θα επιστρέψουν το 20% της αποζημίωσής τους.

Τέλος, η Honda δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα ακυρώσει και το ηλεκτρικό όχημα που αναπτύσσει από κοινού με τη Sony για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Τοσιχίρο Μίμπε να δηλώνει ότι το θέμα βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.