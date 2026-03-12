Στις χειμερινές δοκιμές στο Μπαχρέιν, η Ferrari προκάλεσε έκπληξη παρουσιάζοντας μια περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή. Πολλοί έσπευσαν να την αποκαλέσουν αεροτομή «μακαρένα», με την ιταλική ομάδα να δείχνει ότι η φαντασία σε συνδυασμό με την προσεγμένη μηχανική μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις που δεν είχαμε δει στο προηγούμενο σετ κανονισμών. Στο Μπαχρέιν το σύστημα βρισκόταν ακόμη σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης και για τον λόγο αυτό η πίσω αεροτομή δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα της Αυστραλίας.

Αλλαγή σχεδίων

Παρότι αρχικά είχε προγραμματιστεί να κάνει την εμφάνισή της αργότερα μέσα στη σεζόν, η Ferrari επέλεξε να αιφνιδιάσει. Μετά τον αγώνα της Αυστραλίας, έστειλε στην Κίνα για το Grand Prix της Σαγκάης τρεις περιστροφικές πίσω αεροτομές.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Λιούις Χάμιλτον σε δηλώσεις του στο περιθώριο του GP Κίνας:

«Νομίζω ότι είχαμε περίπου μία ολόκληρη ημέρα δοκιμών με αυτή την πτέρυγα. Κάναμε όσα χιλιόμετρα χρειαζόταν και είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα, γιατί αρχικά επρόκειτο να έρθει αργότερα μέσα στη σεζόν. Δούλεψαν πολύ σκληρά για να την εξελίξουν και να την φέρουν εδώ. Για μένα αυτό δείχνει ότι η ομάδα παλεύει, πιέζει και δουλεύει υπερωρίες στο εργοστάσιο για να φέρει αναβαθμίσεις. Αυτό είναι το παιχνίδι στη Formula 1».

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής παραδέχθηκε επίσης ότι από πλευράς Ferrari το πρωτοποριακό σύστημα δεν διαθέτει ακόμη επίσημη ονομασία. «Δεν ξέρω αν έχει κάποιο επίσημο όνομα. Κάποιος είπε “Macarena”, αλλά δεν έχω ιδέα γιατί», ανέφερε.

Πώς λειτουργεί η αεροτομή της Ferrari

Όταν το σύστημα ενεργοποιείται, το άνω στοιχείο περιστρέφεται με τέτοιο τρόπο ώστε το προφίλ της πτέρυγας να δημιουργεί άντωση – αντί για κάθετη δύναμη – μειώνοντας περαιτέρω την οπισθέλκουσα (drag). Η λογική πίσω από τον σχεδιασμό είναι σαφής: μικρότερη αντίσταση στον αέρα σημαίνει υψηλότερη τελική ταχύτητα και καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε μια χρονιά όπου η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι κρίσιμη.

Τέλος, κατά το φρενάρισμα η αντίθετη φορά περιστροφής που απαιτείται για να «κλείσει» η αεροτομή δημιουργεί, έστω και για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, αντίσταση αέρα παρόμοια με εκείνη ενός αερόφρενου, όπως αυτά που συναντάμε στα αεροπλάνα. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην εύρεση χρόνου κατά το φρενάρισμα, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ έχουν ως χαρακτηριστικό του οδηγικού τους στυλ το σχετικά καθυστερημένο πάτημα του φρένου.