Ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε τη Βουλγαρία και χαρακτήρισε υποχρέωση τη βοήθεια που παρείχε η Ελλάδα.

«Η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Βουλγαρίας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα. Σηματοδοτεί, επίσης, την εμβάθυνση της αμυντικής μας συνεργασίας, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Αυτό τόνισε από τη Σόφια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός αναφέρει ότι έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Andrey Gurov και συζήτησαν για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, είπε ότι «η Βουλγαρία δεν είναι απλά μια φίλη χώρα, αλλά μια γειτονική χώρα, ένας εταίρος».

«Ανέκαθεν», συνέχισε, «υποστηρίζαμε την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «η αρωγή προς τη Βουλγαρία είναι υποχρέωσή μας και όχι επιλογή και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να υποστηρίζουμε τη Βουλγαρία».

Επίσημη υποδοχή και συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας Atanas Zapryanov. Υπογραμμίσαμε την κοινή βούλησή μας για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της καινοτομίας.



Συμφωνήσαμε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,… pic.twitter.com/iLjquX3jvL — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 12, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, υποδεχόμενος τον κ. Δένδια, επισήμανε ότι «εκτιμούμε ιδιαίτερα την παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε αυτή την περίοδο κρίσης», ενώ ξεκαθάρισε ότι «θεωρούμε την Ελλάδα έναν από τους στενότερους συμμάχους μας ως γειτονική χώρα».

Εξήγησε, δε, ότι «οι δυνατότητες για συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας επεκτείνονται πέραν της ασφάλειας και περιλαμβάνουν τις μεταφορές, την περιφερειακή συνεργασία, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και σε αρκετούς ακόμη τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον ομόλογό του Atanas Zapryanov, ενώ στις κοινές τους δηλώσεις στον Τύπο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε ότι η Ελλάδα «πιστεύει στην ευρωπαϊκή διάσταση των σχέσεών μας με τη Βουλγαρία», ενώ εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία στον τομέα της Άμυνας.

«Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο αίτημα της Βουλγαρίας για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Και είμαι πολύ υπερήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία PATRIOT καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones» ανέλυσε ο κ. Δένδιας και συμπλήρωσε ότι έχουν σταλεί και δύο ανώτατοι αξιωματικοί «για να υπάρχει συντονισμός με το Κέντρο Επιχειρήσεων των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων».

«Σήμερα, συζητήσαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα πέραν της παρούσας κρίσης» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας και στάθηκε στο ζήτημα της επέκτασης του δικτύου αγωγών και της δημιουργίας αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου.

«Συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και με τους Ρουμάνους συναδέλφους μας, ώστε ό,τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν» επισήμανε.

«Συζητήσαμε, επίσης, για το θέμα της καινοτομίας στην Άμυνα και τον κανονισμό SAFE» είπε ο κ. Δένδιας και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο κανονισμός SAFE «χρειάζεται μεταρρύθμιση εν όψει του SAFE II».

«Στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε την “Ατζέντα 2030”, μια συνολική μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε μια ολιστική προσέγγιση που την ονομάζουμε “Ασπίδα του Αχιλλέα”. Κομμάτι αυτής της ολιστικής προσέγγισης είναι και το anti-drone σύστημα “Κένταυρος” που χρησιμοποιούμε ήδη. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στην Ερυθρά Θάλασσα και έξω από την Κύπρο. Μας ενδιαφέρει όμως, γενικά, η συνεργασία με το βουλγαρικό οικοσύστημα καινοτομίας, στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Είμαστε δύο χώρες που δεν είμαστε “μεγάλες χώρες”, κατά συνέπεια η επικοινωνία μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας νομίζω ότι έχει να προσφέρει και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, αλλά και στην Ευρώπη» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.