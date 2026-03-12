Απόψε, Πέμπτη 12 Μαρτίου, μπροστά στους κριτές του MasterChef θα βρεθούν συνολικά εννέα υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Οι υποψήφιοι πριν από τη Δοκιμασία Αποχώρησης θα λάβουν μέρος σε μια δοκιμασία τελευταίας ευκαιρίας, τη Δοκιμασία Αναγνώρισης Υλικών. Οι τέσσερις από τους εννέα που θα δώσουν πρώτοι λάθος απάντηση θα είναι και εκείνοι που θα λάβουν μέρος στη Δοκιμασία Αποχώρησης.

Καλεσμένοι των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι οι chefs Σπύρος και Γιάννης Γαβαθάς.

Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση καλούνται να αντιγράψουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το εξαιρετικό πιάτο των δύο καλεσμένων, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό.

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Πέμπτη 12.3.26: