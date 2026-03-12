Άσχημα είναι τα νέα για τη Μπαρτσελόνα, καθώς ο Νίκο Λαπροβίτολα υπέστη ολική ρήξη του μακρού τένοντα του δεξιού μηρού του και θα μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες, χάνοντας το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο γκαρντ των «μπλαουγκράνα» τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τετάρτης (11/3) και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε μία μέρα μετά πάγωσαν τους πάντες στην ομάδα.

Ο Λαπροβίτολα, ο οποίος έχει κατά μέσο όρο 8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ στη φετινή Euroleague, υπέστη ολική ρήξη του μακρού τένοντα στον δεξιό μηρό και θα απουσιάσει για το επόμενο τρίμηνο, άρα η φετινή σεζόν έλαβε πρόωρο τέλος για τον ίδιο.

Ο 35χρονος γκαρντ είχε τραυματιστεί σοβαρά και τον Οκτώβριο του 2024 καθώς είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού και είχε επιστρέψει στη δράση τον περασμένο Νοέμβριο, έπειτα από απουσία 13 μηνών δηλαδή.