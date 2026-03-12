Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Λονδίνο μια πινακίδα δήμου που προειδοποιεί ότι όσοι ταΐζουν πουλιά μπορεί να αντιμετωπίσουν έως και πέντε χρόνια φυλάκιση ή χρηματικό πρόστιμο, σύμφωνα με την Daily Mail. Οι πινακίδες, που τοποθετήθηκαν από τον δήμο Μπρεντ και είναι γραμμένες στα αγγλικά και σε πέντε γλώσσες της Νότιας Ασίας, χαρακτηρίζουν το τάισμα των πουλιών «έγκλημα κατά των δρόμων μας».

Οι προειδοποιήσεις εντοπίστηκαν στην οδό Κράισττσερτς στο Κίλμπερν και αναφέρουν ότι η «ποινή» για όποιον εντοπιστεί να ταΐζει πουλιά είναι «έως πέντε χρόνια φυλάκιση ή πρόστιμο», ενώ το «αντάλλαγμα» είναι «καθαρότεροι δρόμοι».

Ωστόσο, εθελοντής σε οργάνωση διάσωσης άγριας ζωής χαρακτήρισε τις πινακίδες «σοκαριστικά αυταρχικές και σαφώς παράνομες», τονίζοντας ότι είναι «εντελώς απαράδεκτες και ηθικά λανθασμένες». Σύμφωνα με τον Μάικλ Μπρίτον, εθελοντή της οργάνωσης Pigeon Recovery και της London Wildlife Protection, η απειλή ποινής φυλάκισης πέντε ετών είναι «εξωφρενική».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η απειλή για πέντε χρόνια φυλάκιση ή πρόστιμο είναι ντροπιαστική, σοκαριστικά αυστηρή και ξεκάθαρα παράνομη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι πινακίδες είναι «εκφοβιστικές, αυταρχικές και απειλητικές».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι στοχοποιούν συγκεκριμένες πολιτισμικές ομάδες, γεγονός που –όπως είπε– μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε νομικές ενέργειες εναντίον του δήμου.

Η απάντηση του δήμου

Ο δήμος Μπρεντ ζήτησε συγγνώμη για τη διατύπωση των πινακίδων, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί εδώ και δύο χρόνια, λέγοντας ότι το περιεχόμενό τους «δεν αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούσαμε σήμερα με τους κατοίκους». Η αρμόδια σύμβουλος του δήμου για ζητήματα δημόσιου χώρου και ελέγχου, Κρούπα Σεθ, δήλωσε ότι ο δήμος διατηρεί αυστηρή στάση απέναντι σε περιβαλλοντικές παραβάσεις, αλλά η διατύπωση της πινακίδας ήταν λανθασμένη.

Ο δήμος έχει επιβάλει εντολή προστασίας δημόσιου χώρου (Public Space Protection Order – PSPO), η οποία απαγορεύει το τάισμα άγριων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των πουλιών, σε πάρκα, δημόσιους χώρους και κοιμητήρια. Το μέτρο αποσκοπεί στη μείωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς και προβλημάτων υγιεινής που σχετίζονται με περιττώματα ζώων.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα του δήμου, η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο έως 1.000 λίρες, ενώ η μη πληρωμή του μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον ποινή. Η Σεθ υπογράμμισε ότι ο δήμος επιδιώκει να διατηρήσει τις γειτονιές «καθαρές και ασφαλείς», σημειώνοντας ότι τα περιστατικά παράνομης απόρριψης απορριμμάτων έχουν μειωθεί κατά 53%, από 34.830 σε 16.338.

Παράλληλα, τα πρόστιμα για τέτοιες παραβάσεις έχουν αυξηθεί περισσότερο από πέντε φορές, γεγονός που –όπως είπε– αντανακλά πολιτική «μηδενικής ανοχής» στα περιβαλλοντικά αδικήματα.

Πρόστιμο σε φοιτήτρια για τάισμα περιστεριών

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο όταν μια φοιτήτρια ανέφερε ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο 100 λιρών επειδή τάιζε περιστέρια σε πάρκο στο Κίλμπερν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ανάρτησή της στο Reddit, η ίδια περιέγραψε ότι είχε βγει για περίπατο για να απολαύσει τον ήλιο και έδωσε ένα κομμάτι ψωμί σε μερικά περιστέρια. Λίγο αργότερα, όπως είπε, δύο υπάλληλοι ελέγχου την πλησίασαν και της επέδωσαν το πρόστιμο, δείχνοντάς της μια μικρή πινακίδα με εικονίδια που βρισκόταν σε στύλο περίπου δύο μέτρα πάνω από το έδαφος.

«Είμαι μόλις 1,50 μ. και έχω αυτισμό. Με δυσκολία κοιτάζω τους ανθρώπους στα μάτια. Πώς θα μπορούσα να διαβάσω αυτή την πινακίδα;» έγραψε, προσθέτοντας ότι τα 100 λίρες αντιστοιχούν σχεδόν στα έξοδα τροφίμων ενός μήνα για εκείνη.

Η φοιτήτρια ανέφερε ότι ένας από τους υπαλλήλους της πρότεινε να επικοινωνήσει με τον δήμο για να εξηγήσει την κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίμαχες πινακίδες απομακρύνονται πλέον.