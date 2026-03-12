Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι απέτυχε στο μέτωπο στον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να εξαπολύει μαζικές επιτυχημένες πυραυλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο IDF εμπόδισε τα δύο τρίτα των πυραύλων από τον Λίβανο, είτε καταστρέφοντας εκτοξευτές και αποθήκες πυρομαχικών, είτε αναχαιτίζοντας τα βλήματα στον αέρα. Εντούτοις, ο αριθμός που διαπέρασε την αεράμυνα, αν και μικρός, κατάφερε να προκαλέσει τεράστια αναστάτωση.

Η Jerusalem Post έγραψε πως ο ισραηλινός στρατός αναβάλλει τη μεγάλη εισβολή που σχεδίαζε στον Λίβανο και ενδεχομένως θα την πραγματοποιήσει, όταν ηρεμήσει το μέτωπο με το Ιράν.

Έπειτα, περιγράφοντας τα προβλήματα του ισραηλινού στρατού στο βόρειο Ισραήλ, η ισραηλινή εφημερίδα τόνισε ότι η Χεζμπολάχ επιχειρεί έξω από το πλαίσιο που ανέμενε ο IDF.

Συγκεκριμένα, εκτοξεύει περισσότερους πυραύλους από το αναμενόμενο, ενώ χρησιμοποιεί περισσότερα drones και μάλιστα με καλύτερη καθοδήγηση, με αποτέλεσμα να χτυπηθούν αρκετές ισραηλινές δυνάμεις που προετοιμάζονταν να εισβάλουν στον Λίβανο.

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου στο βόρειο Ισραήλ, καθώς εκκενώθηκαν περιοχές που φαινομενικά δεν κινδύνευαν, ενώ υπάρχει και αναδιάταξη ισραηλινών δυνάμεων εν μέσω εχθρικών επιθέσεων.

Τι υποστηρίζει ο IDF

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 300 μαχητές της Χεζμπολάχ και έχει καταστρέψει περίπου 50 μεγάλα κτίρια στο προπύργιό της στη Βηρυτό, στην περιοχή Νταχίγια.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι απέτυχε μεν ο στρατός του Ισραήλ στο μέτωπο με τον Λίβανο, αλλά εξαιτίας επιχειρησιακών κωλυμάτων και όχι αναποτελεσματικότητας.

Παραδείγματος χάριν, ισχυρίστηκαν ότι δεν έγιναν εκκενώσεις την ώρα που έπρεπε, ώστε να μην αποκαλυφθεί στη Χεζμπολάχ ότι το Ισραήλ γνώριζε πότε θα χτυπούσε. «Δεν μπορούμε να τα δημοσιεύουμε όλα, είμαστε σε πόλεμο και ο εχθρός παρακολουθεί», είπε ένας αξιωματικός.

Ωστόσο, πηγές από τον IDF δεν είναι αισιόδοξες με τις εξελίξεις, τονίζοντας ότι αρκετές επιθέσεις της λιβανέζικης οργάνωσης είναι αποτελεσματικές, ενώ έχουν ανατραπεί και τα σχέδια του ισραηλινού στρατού για την περιοχή.