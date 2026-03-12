Απογοήτευση επικρατεί στο Ισραήλ για το νέο του όπλο, το Iron Beam, ένα λέιζερ που υποσχόταν να σταματά πυραύλους στον αέρα πριν καταφέρουν να πλήξουν τον στόχο τους.

Το οπλικό σύστημα έχει κοστίσει εκατομμύρια σέκελ για να αναπτυχθεί και έχει τοποθετηθεί στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Στις πρόσφατες εχθροπραξίες μπορεί να φάνηκε αποτελεσματικό, ωστόσο έχει αποτύχει να αναχαιτίσει τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στον τωρινό πόλεμο με το Ιράν.

Η Jerusalem Post έγραψε ότι το Iron Beam έχει διαψεύσει τις προσδοκίες, καθώς δεν μπόρεσε να σταματήσει πυραύλους, όπως και drones της λιβανέζικης οργάνωσης. «Μόνο στο Κιριάτ Σμόνα και στο Κιμπούτς Ντάφνα έχουν εκδοθεί 18 προειδοποιήσεις για UAV, και μερικά από αυτά τα αεροσκάφη πέταξαν ανενόχλητα μέχρι που καταρρίφθηκαν με συμβατικά μέσα, ελικόπτερα ή ακόμα και με τουφέκια», έγραψε το δημοσίευμα.

Η ισραηλινή εφημερίδα επικοινώνησε με αξιωματούχους του IDF, οι οποίοι άλλαξαν το αφήγημα για τις δυνατότητες του όπλου, χαρακτηρίζοντας υπερβολές τις δηλώσεις που έκαναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

«Το Iron Beam δεν είναι σχεδιασμένο για να σταματά πυραύλους ή και βαλλιστικούς. Αυτά που έχουν λεχθεί είναι υπερβολές. Μπορεί να χτυπήσει μόνο drones ή να στοχεύσει μικρά βλήματα», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Ο Ran Kochav, πρώην διοικητής των Αεροπορικών και Πυραυλικών Αμυντικών Δυνάμεων και νυν ερευνητής στο Royal United Services Institute του Λονδίνου, δήλωσε σχετικά: «Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι το Iron Beam είναι το υπερόπλο του ισραηλινού στρατού. Δεν αποτελεί ένα νέο Iron Dome, απλώς εντάσσεται στην αεράμυνα του Ισραήλ, όπως και άλλα όπλα».

Κόστος ίσον… με ένα αναψυκτικό

Το Iron Beam διαφημίστηκε από τον ισραηλινό στρατό ως το όπλο που όχι μόνο θα παρείχε νέες δυνατότητες στο πεδίο της μάχης, αλλά θα έδινε και οικονομική ευελιξία. Σε αντίθεση με αντίστοιχα οπλικά συστήματα, στο συγκεκριμένο το κόστος του «πατήματος της σκανδάλης» ισοδυναμεί με ένα κουτάκι αναψυκτικού.

Ωστόσο, απαιτούνται εκατομμύρια δολάρια για να αναπτυχθεί και να τοποθετηθεί, ενώ είναι ευάλωτο σε καιρικά φαινόμενα, οπότε και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εγκατάσταση και τον χειρισμό.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, αυτά τα δεδομένα είτε είχαν αποκρυφθεί, είτε υποτιμηθεί από αξιωματούχους του ισραηλινού στρατού, προκαλώντας αρνητική εντύπωση τώρα.

Ταυτόχρονα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δείχνουν το Iron Beam να λειτουργεί αποτελεσματικά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, γεγονός που γεννά ερωτήματα για τον λόγο δημιουργίας τους.

Εκπρόσωπος του IDF αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της Jerusalem Post για το Iron Beam, την ώρα που στο Ισραήλ αρκετοί πολίτες αναρωτιούνται αν τα χρήματά τους δαπανήθηκαν σε κάτι που τελικά δεν λειτουργεί.