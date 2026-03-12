Όταν ξεσπά μία καταστροφή, η πληροφορία αποτελεί σανίδα σωτηρίας. Εδώ και χρόνια, στο πλαίσιο των προσπαθειών ανθεκτικότητας της Google σε κρίσεις, η εταιρεία παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις για φυσικούς κινδύνους, βοηθώντας τις κοινότητες να παραμείνουν ασφαλείς.

Ωστόσο, δεδομένα υψηλής πιστότητας για ορισμένες καταστροφές, όπως οι ξαφνικές πλημμύρες, δεν υπήρχαν. Αυτό το κενό δεδομένων εμπόδιζε για πολύ καιρό τη δυνατότητα εκπαίδευσης μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για την πρόβλεψη τέτοιων φαινομένων πριν συμβούν, μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Google ανακοίνωσε το Groundsource, μια νέα μεθοδολογία που, με την υποστήριξη του AI, μετατρέπει δημόσιες πληροφορίες σε ένα αρχείο δεδομένων υψηλής ποιότητας σχετικά με ιστορικές καταστροφές, ξεκινώντας από τις ξαφνικές πλημμύρες σε αστικές περιοχές. Η εταιρεία χρησιμοποίησε το Gemini για να αναλύσει δημόσιες αναφορές δεκαετιών και εντόπισε περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ιστορικά συμβάντα πλημμύρας σε περισσότερες από 150 χώρες. Στη συνέχεια, αξιοποίησε το Google Maps για να δημιουργήσει ακριβή γεωγραφικά όρια για κάθε συμβάν. Χρησιμοποιώντας αυτό το σύνολο δεδομένων του Groundsource, η Google εκπαίδευσε ένα νέο μοντέλο ικανό να προβλέπει ξαφνικές πλημμύρες σε αστικές περιοχές έως και 24 ώρες πριν την εκδήλωσή τους.

Οι προβλέψεις για ξαφνικές πλημμύρες σε αστικά περιβάλλοντα είναι πλέον διαθέσιμες στο Flood Hub της Google, μαζί με τις υπάρχουσες προβλέψεις για ποτάμιες πλημμύρες, που καλύπτουν 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 150 χώρες για τα σημαντικότερα συμβάντα.

Από σήμερα, το σύνολο δεδομένων του Groundsource και το μοντέλο Urban Flash Floods εντάσσονται στην οικογένεια Google Earth AI των γεωχωρικών μοντέλων και συνόλων δεδομένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ίδια προσέγγιση που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί και σε άλλες φυσικές καταστροφές, όπως κατολισθήσεις ή καύσωνες, μετατρέποντας επαληθευμένες αναφορές από όλο τον κόσμο σε σύνολα δεδομένων που επιτρέπουν τη βελτίωση της παγκόσμιας ανθεκτικότητας.

Μετατρέποντας τις δημόσιες πληροφορίες σε αξιοποιήσιμα δεδομένα, η Google χτίζει ένα πιο ανθεκτικό μέλλον για όλους, επιδιώκοντας τον στόχο της: να μην βρεθεί ποτέ ξανά κανείς απροετοίμαστος απέναντι σε μια φυσική καταστροφή.