Η ρητορική και ο τρόπος αφήγησης στο μήνυμα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, θεωρούνται καθοριστικής σημασίας, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η Τεχεράνη δεν δείχνει καμία πρόθεση να υποχωρήσει. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο διεθνών θεμάτων Τάρα Κανγκαρλού στο Sky News, η οποία έχει καλύψει την κατάσταση στο Ιράν για αρκετό χρονικό διάστημα, το μήνυμα που στάλθηκε δεν άφηνε περιθώρια για ερμηνείες περί διαπραγμάτευσης ή αποκλιμάκωσης.

Όπως σημείωσε η Τάρα Κανγκαρλού, η συνολική εικόνα της ομιλίας και η ρητορική που χρησιμοποιήθηκε δείχνουν ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη διάθεσης για ειρηνευτικές συνομιλίες. Αντίθετα, όπως τόνισε, το μήνυμα έδινε την εντύπωση ότι η χώρα σκοπεύει να συνεχίσει με πλήρη ένταση. «Έχοντας καλύψει το Ιράν για κάποιο διάστημα, μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε υπονοούμενο για ειρηνευτική διαπραγμάτευση, αλλά μάλλον το μήνυμα ήταν ότι προχωράμε με πλήρη δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, με βάση το περιεχόμενο και τον τόνο της τοποθέτησης, μπορεί κανείς να υποθέσει πως η ιρανική πλευρά δεν πρόκειται να υποχωρήσει. «Μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η στάση που διατυπώθηκε στο μήνυμα δείχνει αποφασιστικότητα για συνέχιση της σύγκρουσης.

Ωστόσο, η δημοσιογράφος επεσήμανε ότι από το μήνυμα απουσίαζε μια σαφής αναφορά στους στόχους που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να παρακολουθηθεί προσεκτικά όταν υπάρξουν δηλώσεις από τον πρόεδρο του Ιράν, καθώς τότε ενδέχεται να αποσαφηνιστεί ποια αποτελέσματα θεωρεί η ηγεσία ότι έχουν επιτευχθεί.

Παράλληλα, η Τάρα Κανγκαρλού εκτίμησε ότι η έντονη και συγκρουσιακή ρητορική που καταγράφηκε στο μήνυμα ενισχύει την αίσθηση ότι η εξέλιξη της σύγκρουσης δεν θα έχει θετική κατάληξη για τους πολίτες της χώρας. «Νομίζω ότι με την πιο μαχητική και επιθετική ρητορική που ακούσαμε, γίνεται κατά κάποιον τρόπο πιο σαφές ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει προς όφελος του λαού του Ιράν», κατέληξε.

To μήνυμα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο νεός ηγέτης του Ιράν ξεκαθάρισε πως «δεν θα εγκαταλείψουμε την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων», ενώ έκανε σαφές πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό.

Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν κλειστά ως όργανο πίεσης, αναφέρεται στο μήνυμα που αναγνώσθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση και υπογράφεται από το νέο ανώτατο ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Στο ίδιο μήνυμα, το πρώτο που απευθύνεται μετά την εκλογή του ως διαδόχου του πατέρα του, σημειώνεται ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν γιατι θα γίνουν στόχος επιθέσεων.

Αναφορικά με τις επιθέσεις που πραγματοποιεί το Ιράν σε γειτονικές χώρες που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο δεν υπήρξε κάποια αναφορά που να υποδηλώνει πως θα σταματήσουν, αλλά ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ υπογράμμισε πως δεν θα επηρεαστούν οι σχέσεις του Ιράν με αυτές τις χώρες.

Άφησε βέβαια τις αιχμές του προς τις συγκεκριμένες χώρες, λέγοντας πως το Ιράν δέχεται επιθέσεις από τις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες.

«Όσοι σκότωσαν τα παιδιά μας θα πληρώσουν το τίμημα» δήλωσε ο νέος ηγέτης του Ιράν, στέλνοντας επίσης και το μήνυμα πως το Ιράν είναι έτοιμο να βελτιώσει τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.

Αναφερόμενος στο θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε πως σκόρπισε θλίψη σε όλη τη χώρα και πως η χώρα θα χρειαστεί καιρό για να ανακαλύψει τα πραγματικά χαρίσματα αυτού του ανθρώπου. Μάλιστα, προχώρησε και σε μία αποκάλυψη λέγοντας πως σκοτώθηκε τη στιγμή που διάβαζε το Κοράνι.

Κάλεσε επίσης και τον λαό του Ιράν να δείξει την ενότητά του προς όλο τον κόσμο, ενώ δεν δίστασε να ευχαριστήσει τον «παντοδύναμο Αλλάχ» που βοηθάει τους μουσουλμάνους να ζήσουν ειρηνικά σε όλο τον κόσμο.