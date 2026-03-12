Κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο κατατάσσεται η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη IQ, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες που εξετάζουν τον μέσο δείκτη νοημοσύνης ανά χώρα. Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων και τις μελέτες των ερευνητών Richard Lynn και David Becker.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 54η θέση παγκοσμίως, με μέσο δείκτη νοημοσύνης 90,77 μονάδες.

Ο παγκόσμιος μέσος όρος IQ

Ο παγκόσμιος μέσος όρος IQ υπολογίζεται στις 100 μονάδες, γεγονός που τοποθετεί τη χώρα μας χαμηλότερα από το διεθνές μέσο επίπεδο. Ωστόσο, άλλες πρόσφατες μελέτες προσεγγίζουν την Ελλάδα πιο κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο, με εκτιμήσεις που φτάνουν περίπου τις 99,55 μονάδες, κατατάσσοντάς την γύρω στην 39η θέση παγκοσμίως για το 2026.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις δεν βασίζονται μόνο σε τεστ νοημοσύνης, αλλά και σε μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον δείκτη

Τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με:

το επίπεδο εκπαίδευσης

τα ποσοστά αναλφαβητισμού

τη δημόσια υγεία

το βιοτικό επίπεδο

τις κοινωνικές ανισότητες

τις επιπτώσεις οικονομικών κρίσεων

Έτσι, ο δείκτης IQ χρησιμοποιείται συχνά και ως ευρύτερος κοινωνικός δείκτης που αντανακλά τις συνθήκες ζωής και ανάπτυξης μιας χώρας.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η σχετικά καλή κατάταξη συνδέεται με την υψηλή συμμετοχή στην εκπαίδευση, τα πολύ χαμηλά ποσοστά αναλφαβητισμού και τη γενικευμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτοί οι παράγοντες θεωρούνται κρίσιμοι για τη γνωστική ανάπτυξη και τις μαθησιακές επιδόσεις.

Παράλληλα, όμως, η χώρα έχει επηρεαστεί έντονα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Η μακροχρόνια λιτότητα και το κύμα brain drain, με δεκάδες χιλιάδες μορφωμένους νέους να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, θεωρείται ότι επηρέασαν αρνητικά ορισμένους κοινωνικούς δείκτες.

Ποιες χώρες έχουν το υψηλότερο IQ

Σύμφωνα με τη μελέτη των Richard Lynn και David Becker στο Ulster Institute for Social Research, τις υψηλότερες μέσες επιδόσεις IQ στον κόσμο εμφανίζουν:

η Ιαπωνία

η Ταϊβάν

η Σιγκαπούρη

Σε άλλη διεθνή αξιολόγηση για το 2026, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ.

Οι περιοχές αυτές συνδέονται με ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα, υψηλές επιδόσεις σε διεθνή τεστ γνώσεων, έντονη κουλτούρα μελέτης και πολύ χαμηλά ποσοστά αναλφαβητισμού.

Οι χώρες με το χαμηλότερο μέσο IQ

Στην αντίθετη πλευρά της κατάταξης βρίσκονται κυρίως χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

το Νεπάλ – 42,99

η Λιβερία – 45,07

η Σιέρα Λεόνε – 45,07

η Γουατεμάλα – 47,72

Οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα φτώχειας, υποσιτισμού και περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, με τον μέσο χρόνο φοίτησης στο σχολείο να κυμαίνεται από περίπου 3,5 έως 6,2 χρόνια.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο δείκτης νοημοσύνης επηρεάζεται σημαντικά από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, γεγονός που εξηγεί τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των χωρών.