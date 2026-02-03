Η Generation Z, δηλαδή η γενιά που γεννήθηκε από το 1997 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010, είναι επισήμως η πρώτη γενιά από τότε που τηρούνται αρχεία, η οποία εμφανίζει χαμηλότερα επίπεδα νοημοσύνης σε σύγκριση με την προηγούμενη. Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα Τζάρεντ Κούνεϊ Χόρβαθ, η πτώση αυτή συνδέεται άμεσα με την υπερβολική εξάρτηση από την ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση.

Ο πρώην εκπαιδευτικός και νυν νευροεπιστήμονας αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη γενιά έχει παρουσιάσει γνωστική υστέρηση, καθώς η μάθηση βασίζεται όλο και περισσότερο σε ψηφιακά μέσα μέσα στο σχολείο. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή της γνωστικής ανάπτυξης, η Gen Z είναι η πρώτη ομάδα που καταγράφει χαμηλότερες επιδόσεις από την προηγούμενη γενιά, με μείωση στην προσοχή, τη μνήμη, τις δεξιότητες ανάγνωσης και μαθηματικών, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, καθώς και στο συνολικό IQ.

Ο Χόρβαθ κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών της Γερουσίας των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η πτώση της νοημοσύνης παρατηρείται, παρά το γεγονός ότι οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες περνούν περισσότερο χρόνο στο σχολείο σε σύγκριση με τα παιδιά του 20ού αιώνα. Όπως ανέφερε, η βασική αιτία σχετίζεται άμεσα με τη ραγδαία αύξηση της χρήσης της λεγόμενης «εκπαιδευτικής τεχνολογίας» (EdTech), όπως υπολογιστές και τάμπλετ, στη μαθησιακή διαδικασία.

Ο νευροεπιστήμονας εξήγησε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει εξελιχθεί για να μαθαίνει μέσω σύντομων διαδικτυακών αποσπασμάτων ή περιεκτικών προτάσεων που συνοψίζουν ολόκληρα βιβλία και σύνθετες ιδέες. Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα New York Post, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι περισσότερο από τον μισό χρόνο που ένας έφηβος είναι ξύπνιος τον περνά μπροστά σε μια οθόνη, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι είναι βιολογικά προγραμματισμένοι να μαθαίνουν από άλλους ανθρώπους και μέσα από βαθιά μελέτη, όχι με γρήγορη εναλλαγή οθονών και συνοπτικών σημείων.

Ο ίδιος, μαζί με άλλους ειδικούς που μίλησαν στο Κογκρέσο, υπογράμμισε ότι η ανθρώπινη εξέλιξη ευνόησε τη μάθηση μέσω άμεσης, πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτικούς και συνομηλίκους και όχι μέσω ψηφιακών οθονών. Όπως πρόσθεσε, οι οθόνες διαταράσσουν τις φυσικές βιολογικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη βαθιάς κατανόησης, μνήμης και συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το πρόβλημα δεν σχετίζεται με κακή εφαρμογή, ανεπαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ή την ανάγκη για καλύτερες εφαρμογές. Αντίθετα, η ίδια η τεχνολογία θεωρείται ασύμβατη με τον τρόπο που λειτουργεί, αναπτύσσεται και αποθηκεύει πληροφορίες ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ο Χόρβαθ, διευθυντής της LME Global, ανέφερε ότι τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα πως οι γνωστικές ικανότητες άρχισαν να σταθεροποιούνται και στη συνέχεια να μειώνονται γύρω στο 2010.

Όπως εξήγησε στους γερουσιαστές, τα σχολεία εκείνη την περίοδο δεν υπέστησαν σημαντικές αλλαγές, ενώ η ανθρώπινη βιολογία εξελίσσεται πολύ αργά για να αποτελεί τον λόγο της πτώσης. «Η απάντηση φαίνεται να είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στα σχολεία για να προωθήσουμε τη μάθηση», δήλωσε χαρακτηριστικά σε ακρόαση στις 15 Ιανουαρίου, επισημαίνοντας ότι, όταν οι χώρες υιοθετούν ευρέως την ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση, οι επιδόσεις μειώνονται σημαντικά.

Ο νευροεπιστήμονας τόνισε ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η έρευνά του καλύπτει 80 χώρες και δείχνει μια τάση έξι δεκαετιών με ολοένα και φτωχότερα μαθησιακά αποτελέσματα όσο αυξάνεται η χρήση τεχνολογίας στις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, ανέφερε ότι μαθητές που χρησιμοποιούν υπολογιστές για μόλις πέντε ώρες ημερησίως αποκλειστικά για σχολικές εργασίες σημειώνουν αισθητά χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με όσους σπάνια ή ποτέ δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία στην τάξη.

Στις ΗΠΑ, δεδομένα από το National Assessment of Educational Progress έδειξαν ότι, όταν οι πολιτείες εφάρμοσαν προγράμματα «μία συσκευή ανά μαθητή», οι βαθμολογίες συχνά σταθεροποιήθηκαν ή μειώθηκαν απότομα. Παρά τα στοιχεία αυτά, ο Χόρβαθ υποστήριξε ότι πολλοί έφηβοι και νεαροί ενήλικες αγνοούν τις δυσκολίες τους και εμφανίζονται υπερβολικά σίγουροι για τη νοημοσύνη τους, δηλώνοντας ότι όσο πιο έξυπνοι πιστεύουν πως είναι, τόσο λιγότερο έξυπνοι αποδεικνύονται στην πράξη.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Gen Z έχει συνηθίσει να καταναλώνει πληροφορίες εκτός σχολείου μέσω σύντομων προτάσεων και βίντεο σε πλατφόρμες όπως το TikTok, γεγονός που οδήγησε πολλά σχολεία στο να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους σε αυτό το μοντέλο. Όπως προειδοποίησε, τα παιδιά στους υπολογιστές τείνουν να διαβάζουν επιφανειακά, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση να προσαρμόζεται στο εργαλείο αντί να υπηρετεί τον εκπαιδευτικό στόχο, κάτι που χαρακτήρισε όχι πρόοδο αλλά υποχώρηση.

Οι ειδικοί στην εκπαίδευση που συμμετείχαν στην ακρόαση του Ιανουαρίου πρότειναν την καθυστέρηση της παροχής smartphones στα παιδιά, την επιστροφή σε απλά κινητά τηλέφωνα όπου είναι απαραίτητο και τη λήψη εθνικών μέτρων για τον περιορισμό της τεχνολογίας στα σχολεία, σύμφωνα με την Daily Mail. Χαρακτήρισαν το ζήτημα που πλήττει την Gen Z ως «κοινωνική έκτακτη ανάγκη» και κάλεσαν τους ομοσπονδιακούς νομοθέτες να εξετάσουν μοντέλα όπως οι απαγορεύσεις EdTech που εφαρμόζονται στη Σκανδιναβία.