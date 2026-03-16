Το κατώφλι της Εισαγγελίας πέρασαν, λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας, οι έξι εκ των συλληφθέντων, μετά την καταγγελία ανήλικης για ομαδικό βιασμό, στα Χανιά.

Οι νεαροί άνδρες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στον ανακριτή, σχετικά με την υπόθεση βιασμού μίας 17χρονης κοπέλας, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Πρόκειται για έναν Βούλγαρο 15 χρόνων, έναν 18χρονο, επίσης από τη Βουλγαρία, έναν 17χρονο Έλληνα που βιντεοσκοπούσε, έναν 21χρονο Έλληνα και έναν ακόμα Έλληνα 27 χρόνων.

Επιπλέον, υπήρξε και άλλος ένας 21χρονος Έλληνας, ο οποίος δε συμμετείχε στον βιασμό, αλλά με χειρονομίες φέρεται να προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Τα αδικήματα που βαραίνουν κατά περίπτωση είναι βιασμός με απειλή, σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας, γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση παθόντος, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση τηλεφωνικών συνομιλιών και νόμου περί ναρκωτικών.

Το χρονικό της φρίκης

Τα δύο ανήλικα κορίτσια, μία 16χρονη από τη Βουλγαρία και μία 17χρονη από την Ελλάδα, κατήγγειλαν ότι τη νύχτα της Τετάρτης προς ξημερώματα Πέμπτης 12 Μαρτίου, βρέθηκαν μαζί με 6 άνδρες.

Η 16χρονη ανέφερε στις αρχές, ότι έκανε με τη θέλησή της σεξ με έναν από αυτούς, υπό την επήρεια ναρκωτικών, ενώ η 17χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από τους υπόλοιπους πέντε.

Οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά εντόπισαν τους καταγγελλόμενους ως δράστες καθώς και το κινητό με τα καταγεγραμμένα βίντεο.

Αμέσως προχώρησαν στη σύλληψη 10 ατόμων και συγκεκριμένα των ανδρών που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και της ανήλικης 16χρονης Βουλγάρας για ναρκωτικά. Επιπλέον συνελήφθησαν και 3 μητέρες για παραμέληση ανηλίκου.