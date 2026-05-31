Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της οπλοκατοχής και της ζωοκλοπής.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, περιβάλλοντες χώρους και ποιμνιοστάσια και συνέλαβαν τέσσερις ημεδαπούς (61, 53, 23, 20 ετών) κατηγορούμενους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου

σε μορφή βράχου 860 γραμμάρια κάνναβης

5 κυνηγετικά όπλα

Πιστόλι με τρεις γεμιστήρες

Τυφέκιο

2 ζυγαριές

Χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Πλήθος ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων

Επίσης, σε αγροτεμάχιο πλησίον οικίας βρέθηκαν να καλλιεργούνται 4 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Τέλος, σχηματίστηκε δικογραφία για την Αστυνομική Διάταξη περί ζωοκλοπής, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου δηλώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.