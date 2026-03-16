Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Όλοι το γνωρίζουν. Το ακούμε από μικροί, το βλέπουμε στις τρομακτικές προειδοποιήσεις πάνω στα πακέτα και το επαναλαμβάνουν συνεχώς οι γιατροί και οι καμπάνιες δημόσιας υγείας. Κι όμως, εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να καπνίζουν. Πολλοί από αυτούς προσπαθούν ξανά και ξανά να κόψουν το τσιγάρο χωρίς επιτυχία.

Τι είναι αυτό που κάνει το κάπνισμα τόσο εθιστικό; Πώς επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και του σώματος; Και, κυρίως, ποιοι τρόποι φαίνεται να βοηθούν περισσότερο όσους θέλουν να απαλλαγούν από αυτή την «κακή συνήθεια»; Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, χρειάζεται να κατανοήσουμε πρώτα τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό μας τη στιγμή που ανάβουμε ένα τσιγάρο.

Άμεση δράση, γρήγορη στέρηση

«Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει όταν καπνίζετε ένα τσιγάρο είναι ότι εισπνέετε στους πνεύμονές σας ένα επιβλαβές μείγμα νικοτίνης, διαφόρων ερεθιστικών ουσιών και καρκινογόνων, το οποίο “μουδιάζει” τους κροσσούς σας, δηλαδή τις μικροσκοπικές τριχοειδείς προεξοχές που καλύπτουν τους αεραγωγούς, κάνοντάς τους να λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά», αναφέρει στον Guardian ο Lion Shahab, καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας στο University College London.

«Το άλλο πράγμα που συμβαίνει πολύ, πολύ γρήγορα είναι ότι η νικοτίνη απορροφάται μέσω των πνευμόνων στις κυψελίδες, περνά στην κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια μεταφέρεται στον εγκέφαλο. Τότε είναι που αρχίζετε να νιώθετε καλά, και αυτό είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο που σας κρατά εθισμένους».

Ουσιαστικά, η νικοτίνη «πατάει» πάνω στα κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου σας και αρχίζει να απελευθερώνει ντοπαμίνη και σεροτονίνη μέσα σε περίπου 10 έως 20 δευτερόλεπτα από την πρώτη ρουφηξιά, προκαλώντας πολύ γρήγορα την αίσθηση «ευχαρίστησης» που συνδέεται με το κάπνισμα.

«Αν αυτή η απελευθέρωση ντοπαμίνης χρειαζόταν μερικές ώρες, οι άνθρωποι μάλλον δεν θα εθίζονταν», εξηγεί ο καθηγητής Lion Shahab. Ταυτόχρονα, η νικοτίνη «ξεκλειδώνει» τα επινεφρίδιά σας, απελευθερώνοντας επινεφρίνη, δηλαδή αδρεναλίνη, και νορεπινεφρίνη, μια άλλη ορμόνη ζωτικής σημασίας για την ενεργοποίηση του μηχανισμού «μάχης ή φυγής», δίνοντάς μια σύντομη διέγερση. Τα επίπεδα νικοτίνης στο αίμα κορυφώνονται περίπου ύστερα από 20 λεπτά και από εκεί και πέρα αρχίζει η πτώση.

«Στο κάπνισμα, τα συμπτώματα στέρησης εμφανίζονται πολύ γρήγορα, επειδή ο χρόνος ημιζωής, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα σας για να μεταβολίσει και να αποβάλει το 50% της νικοτίνης, είναι περίπου δύο ώρες», σημειώνει ο Shahab και προσθέτει:

«Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι καπνιστές έχουν υποδοχείς ντοπαμίνης που σταδιακά έχουν γίνει λιγότερο ευαίσθητοι. Άρα υπάρχει αυτή η προσδοκία ότι θα απελευθερωθεί ντοπαμίνη, τελικά δεν απελευθερώνεται και τόση, και η αίσθηση ικανοποίησης φεύγει πολύ γρήγορα. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι συχνά λένε πως νιώθουν καλύτερα όταν καπνίζουν ένα τσιγάρο, αλλά αυτό είναι παρεξήγηση του τι πραγματικά συμβαίνει. Το κάπνισμα ουσιαστικά σας επαναφέρει στο βασικό επίπεδο στο οποίο θα έπρεπε να ήσασταν αν δεν είχατε καπνίσει ποτέ εξαρχής».

Οι καταστροφικές συνέπειες του καπνίσματος

Μια βασική συνέπεια αυτού είναι ότι το κάπνισμα συχνά έχει βαθιά επίδραση στην ψυχική υγεία, επειδή στην ουσία βρίσκεστε διαρκώς σε κατάσταση στέρησης αν δεν κρατάτε ένα τσιγάρο στο χέρι.

Η σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα, το άγχος και την κατάθλιψη είναι περίπλοκη, επειδή είναι αμφίδρομη, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι πιο πιθανό να αρχίσουν να καπνίζουν. Ωστόσο, τουλάχιστον μία μεγάλης κλίμακας ανασκόπηση δείχνει ότι αν σταματήσετε το κάπνισμα, η ψυχική σας υγεία μπορεί να βελτιωθεί μετρήσιμα μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν, βέβαια, δεκάδες ακόμη αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος: Χειρότερη αναπαραγωγική υγεία, χειρότερη στοματική υγεία, υψηλότερος κίνδυνος για παθήσεις όπως εγκεφαλικό, καρδιακή προσβολή, διαβήτης τύπου 2 ή πνευμονία, χειρότερη υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, επιταχυνόμενη γήρανση και γνωστική έκπτωση.

Τα ερυθρά αιμοσφαίριά σας «προτιμούν» το μονοξείδιο του άνθρακα που περιέχει ο καπνός από το οξυγόνο, πράγμα που σημαίνει ότι μεταφέρεται λιγότερο οξυγόνο στους ιστούς: βραχυπρόθεσμα αυτό μπορεί να σημαίνει δύσπνοια, αλλά μακροπρόθεσμα επιβαρύνει την καρδιά σας. Τα αιμοφόρα αγγεία σας γίνονται πιο άκαμπτα και το εσωτερικό τοίχωμα των αρτηριών φθείρεται, διευκολύνοντας τη συσσώρευση λιπαρών πλακών. Οι κροσσοί σας πεθαίνουν, αν και μπορούν να ανακάμψουν ως έναν βαθμό.

Και, φυσικά, υπάρχει και το πιο μεγάλο ζήτημα. «Δεν ξέρεις ποτέ ποιο επίπεδο καπνίσματος θα προκαλέσει βλάβη στο DNA που δεν μπορεί να επιδιορθωθεί και άρα θα προκαλέσει καρκίνο», λέει ο Shahab. «Μπορείτε να το σκεφτείτε σαν ένα μεγάλο παιχνίδι ρώσικης ρουλέτας. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να καπνίζουν για 50 χρόνια και να τους “χτυπήσει” το 200.000ό τσιγάρο».

Για άλλους, η βλάβη αρχίζει πολύ, πολύ νωρίτερα. «Είναι μια καμπύλη κατανομής, αλλά έχουμε μελέτες που δείχνουν πολύ καθαρά ότι κατά μέσο όρο ένας καπνιστής πεθαίνει 10 χρόνια νωρίτερα από έναν μη καπνιστή και ότι οι καπνιστές εμφανίζουν νωρίτερα τις ασθένειες του γήρατος».

Οι καλύτερες επιλογές κατά του τσιγάρου

Τα καλά νέα είναι ότι πολλά από αυτά είναι αναστρέψιμα: οι αισθητικές βελτιώσεις έρχονται πολύ γρήγορα, ενώ και η υπόλοιπη υγεία σας μπορεί να ανακάμψει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Όμως, για να συμβεί αυτό, πρέπει να το κόψετε. Και, για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, αυτό δεν είναι εύκολο. Τι λέει, λοιπόν, η επιστήμη του εθισμού για τη διακοπή του τσιγάρου;

Σύμφωνα με ανασκόπηση Cochrane του 2023, την οποία επικαλείται ο Guardian, οι πιθανότητες είναι οι μικρότερες όταν προσπαθείτε να το κόψετε μαχαίρι: κατά μέσο όρο, από κάθε 100 άτομα που προσπαθούν να σταματήσουν, μόνο έξι είναι πιθανό να τα καταφέρουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν κανένα βοήθημα. Τα επιθέματα νικοτίνης, τα οποία επιβραδύνουν τη χορήγηση της ουσίας και άρα μειώνουν την εθιστική «αιχμή» της, είναι κάπως καλύτερα: περίπου εννέα στους 100 διακόπτουν επιτυχώς με αυτά, αριθμός που ανεβαίνει στους 12 αν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα βοηθήματα.

Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα βαρενικλίνη και κυτισίνη είναι μερικοί αγωνιστές. Συνδέονται με τους υποδοχείς στον εγκέφαλο στους οποίους φυσιολογικά προσκολλάται η νικοτίνη και επίσης προκαλούν την απελευθέρωση ντοπαμίνης και σεροτονίνης, ώστε να μην έχετε τόσο έντονα συμπτώματα στέρησης.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο επίπεδο στη δράση τους: όταν στη συνέχεια καπνίζετε ένα τσιγάρο, δεν λαμβάνετε καμία ανταμοιβή, επειδή οι υποδοχείς της νικοτίνης είναι ήδη κατειλημμένοι. Στην πράξη, έτσι σπάει ο ψυχολογικός σύνδεσμος ανάμεσα στη συνήθεια και την «ευχαρίστηση». Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις μελέτες, και πάλι έχετε 14% πιθανότητα επιτυχίας. «Το κάπνισμα είναι πολύ, πολύ εθιστικό, αλλά μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια να το κόψετε. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να αποτύχει και δοκιμάστε ξανά», τονίζει Lion Shahab.