Ένας Αφγανός μετανάστης που στο παρελθόν εργαζόταν για τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν και στη συνέχεια ζήτησε άσυλο στις ΗΠΑ πέθανε το σαββατοκύριακο ενόσω βρισκόταν υπό κράτηση από την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνίων (ICE) λιγότερες από 24 ώρες αφού συνελήφθη στο Τέξας.

Ο Μοχάμαντ Ναζίρ Πακτιαουάλ, που ζούσε σε προάστιο του Ντάλας με τη σύζυγό του και τα έξι τους παιδιά περιμένοντας να εξεταστεί το αίτημά του για παροχή ασύλου στις ΗΠΑ, συνελήφθη από πράκτορες της ICE έξω από το διαμέρισμά του την Παρασκευή το πρωί, την ώρα που πήγαινε τα παιδιά του στο σχολείο, ανακοίνωσε ο Σον ΒανΝτράιβερ, πρόεδρος της AfghanEvac, μιας οργάνωσης που βοηθά Αφγανούς να μετεγκατασταθούν στις ΗΠΑ.

Ο Πακτιαουάλ πέθανε από άγνωστη αιτία το Σάββατο, πρόσθεσε ο ΒανΝτράιβερ.

Ο 41χρονος Αφγανός είναι τουλάχιστον ο δωδέκατος άνθρωπος που πεθαίνει φέτος ενώ βρίσκεται υπό κράτηση από την ICE. Πέρυσι 31 άνθρωποι πέθαναν αφού συνελήφθησαν από την ίδια υπηρεσία, ο υψηλότερος αριθμός εδώ και δύο δεκαετίες.

Η ICE διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη μεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή της χθες Κυριακή η ICE ανέφερε ότι ο Πακτιαουάλ έπαιρνε το πρωινό του το Σάββατο όταν το ιατρικό προσωπικό παρατήρησε ότι η γλώσσα του έχει πρηστεί και αντέδρασε αμέσως. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε αφού έγιναν πολλές προσπάθειες ανάνηψης, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η ICE δεν διευκρίνισε τα αίτια του θανάτου του Αφγανού και επεσήμανε ότι «διενεργεί έρευνα» για το περιστατικό, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τυχόν ιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Πακτιαουάλ.

«Η AfghanEvac ζητεί τη διενέργεια άμεσης και διαφανούς έρευνας για τις συνθήκες κράτησης, για την ιατρική περίθαλψη που δέχθηκε και για τον θάνατό του», τόνισε ο ΒανΝτράιβερ. Όπως τόνισε ο ίδιος, «είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο ένας κατά τα άλλη υγιής 41χρονος άνδρας να πεθαίνει λιγότερο από μία ημέρα αφού τέθηκε υπό κράτηση».

Ο ΒανΝτράιβερ διευκρίνισε ότι η ICE ενημέρωσε την οικογένεια του Πακτιαουάλ ότι διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Ντάλας τη νύκτα της σύλληψής του και ήταν ακόμη ζωντανός το επόμενο πρωί, όμως πέθανε λίγο αργότερα.

Ο Πακτιαουάλ, πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων του στρατού του Αφγανιστάν, εργαζόταν με τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ από το 2005 και απομακρύνθηκε από το Αφγανιστάν το 2021, μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα και την ανάληψη του ελέγχου της κυβέρνησης από τους Ταλιμπάν.

Εργαζόταν σε κατάστημα τροφίμων στην περιοχή του Ντάλας και είχε έξι παιδιά, το μικρότερο από τα οποία είναι μόλις 18 μηνών, επεσήμανε ο ΒανΝτράιβερ.

Ο αριθμός των προσώπων που έχει συλλάβει η ICE έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Τραμπ να πατάξει τη μετανάστευση. Στις αρχές Φεβρουαρίου περίπου 68.000 άνθρωποι βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE.

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) κατήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ κάνει «υπερβολική χρήση βίας» και υπογράμμισε ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιανουάριο στη διάρκεια επιχειρήσεων της ICE.

Περισσότεροι από 70.000 Αφγανοί εισήλθαν στις ΗΠΑ επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Όμως οι αμερικανικές υπηρεσίες υπό τον Τραμπ ήραν το καθεστώς προσωρινής προστασίας που είχε προσφέρει η κυβέρνηση σε περίπου 14.600 Αφγανούς για ανθρωπιστικούς λόγους, ανοίγοντας τον δρόμο για την απέλασή τους