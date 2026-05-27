Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονη αίσθηση την Τετάρτη, όταν δήλωσε ότι θα μπορούσε να «ανατινάξει» το Ομάν, αφήνοντας ερωτήματα για το τι ακριβώς εννοούσε.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν αναφερόταν πραγματικά στο σουλτανάτο, το οποίο αποτελεί σύμμαχο των ΗΠΑ και δεν έχει εχθρικές σχέσεις με την Ουάσινγκτον, ή αν επρόκειτο για λεκτικό λάθος και ήθελε στην πραγματικότητα να αναφέρει το Ιράν.

Ο αμερικανός πρόεδρος εξάλλου φάνηκε να μπλέκει το Ιράν με τη Βενεζουέλα στην ίδια δημόσια τοποθέτησή του, στο υπουργικό συμβούλιο που συγκάλεσε στον Λευκό Οίκο.

«Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, ή αλλιώς θα πρέπει να τους ανατινάξουμε. Το ξέρουν», είπε–φράση που συμπεριλαμβάνεται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε κατόπιν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X.

PRESIDENT TRUMP: The Strait is going to be open to everybody. It’s international waters. We’ll watch over it, but nobody’s going to control it.



Oman will behave like everybody else or we’ll have to blow them up. They understand that. pic.twitter.com/hCs1tIhZGP — Department of State (@StateDept) May 27, 2026

Απαντούσε σε ερώτηση για τον ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο του στενού του Ορμούζ από το Ομάν και το Ιράν, σενάριο που απέρριψε.

Το στενό θα παραμείνει «ανοικτό για όλους», αντέτεινε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Θα το παρακολουθούμε, κανένας δεν θα το ελέγξει», συνέχισε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Ομάν, στην αραβική χερσόνησο, είναι παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ και η φράση του αμερικανού προέδρου κατέλαβε εξαπίνης παρατηρητές.

Το σουλτανάτο είναι γνωστό πως προσφέρει τις καλές υπηρεσίες του μεσολαβώντας στην περιοχή–είναι χαρακτηριστικό ότι διαδραμάτισε ρόλο ενδιάμεσου ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος είπε ακόμη, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου του, μέρος του οποίου αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, πως η αμερικανική οικονομία θα συνεχίσει να ανθεί «παρά τη σύγκρουση με τη Βενεζουέλα, που δεν έχει πλέον ναυτικό, ούτε αεροπορία».

Έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τους όρους αυτούς μιλώντας για το Ιράν, για να δείξει τον θρίαμβο που κατήγαγαν κατ’ αυτόν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ συγχέει ονόματα χωρών.

Για παράδειγμα, είχε αναφερθεί στην Αλβανία αντί για την Αρμενία και στην Ισλανδία αντί για τη Γροιλανδία.