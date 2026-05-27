Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν πτοούν τους Τούρκους, οι οποίοι επιμένουν και γράφουν πως θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας.

«Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί και αυτό παραμένει», δήλωσε την Τρίτη (26/5) ο Ρουμάνος τεχνικός σε ΜΜΕ της πατρίδας του, αυτό όμως δεν επηρεάζει τους Τούρκους.

Μία μέρα μετά τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, στη γειτονική χώρα επιμένουν να τον συνδέουν με τη Μπεσίκτας, καθώς νέα δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως έχει πει στη διοίκηση της τουρκικής ομάδας ότι θέλει να την αναλάβει, αλλά το εμπόδιο είναι το πώς θα αποδεσμευθεί από τον «δικέφαλο του βορρά».

Οι Τούρκοι στέκονται στη ρήτρα αποδέσμευσης του Λουτσέσκου ύψους 4 εκατ. ευρώ και τονίζουν πως η Μπεσίκτας δεν είναι διατεθειμένη να καταβάλει αυτό το ποσό και πως ποντάρει στην επιθυμία του Ρουμάνου τεχνικού να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

Για τον ΠΑΟΚ, πάντως, δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου, καθώς έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο και καμία εκ των δύο πλευρών, ούτε ο Ρουμάνος ούτε ο Ιβάν Σαββίδης, δεν θέλει να διακόψει τη συνεργασία τους.