Ο Αλέξης Καλογερόπουλος θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό καθώς το συμβόλαιό του λήγει και στην Ιταλία υποστηρίζουν πως έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Μόντσα και είναι έτοιμος να υπογράψει.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός, πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό του Σούπερ Καπ με αντίπαλο τον ΟΦΗ, μέτρησε 13 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον υπολόγιζε, η διοίκηση δεν μπήκε επομένως στη διαδικασία να συζητήσει μαζί του για την ανανέωση του συμβολαίου του και όλα δείχνουν, πλέον, πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιταλία με τη Μόντσα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ Νικολό Σκίρα, ο Καλογερόπουλος έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Μόντσα που διεκδικεί την άνοδό της στη Serie A και κατά πάσα πιθανότητα αυτή θα είναι η νέα του ομάδα.