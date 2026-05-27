Η Ελένη Φουρέιρα έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, μιλώντας για την εμπειρία της στο Final Four, την προσωπική της ζωή με τον σύντροφό της και τον γιο τους, αλλά και για τη φετινή Eurovision 2026.

Αναφερόμενη στην παρουσία της στον τελικό του Final Four μαζί με τον σύντροφό της, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Ήταν υπέροχα! Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, δεν το είχα ξαναζήσει. Ήταν φανταστικά, δεν ξέρω πώς να σου το περιγράψω».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου που σχολίασε ότι ταιριάζει πολύ με τον σύντροφό της, απάντησε χαμογελώντας: «Α, σε ευχαριστώ! Έχουμε κάνει και παιδί μαζί».

Η ίδια μίλησε και για την οικογενειακή τους ζωή, τονίζοντας ότι διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο. «Ζούμε μαγικές στιγμές τώρα. Αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολίασε και την παρουσία της Dara στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, σημειώνοντας πως δεν χρειάζεται καμία επιπλέον «τύχη». «Η Dara δεν είχε ανάγκη κανενός το γούρι. Είναι star μεγάλη και έχει τρομερό εκτόπισμα», είπε.

Τέλος, τοποθετήθηκε και για τη συμμετοχή του Akyla και της Αντιγόνης στη Eurovision, επισημαίνοντας την προσπάθεια και τη στήριξη που έλαβαν. «Τα παιδιά δώσανε αυτό που μπορούσανε και αυτό που θέλανε. Εκεί υπάρχει πολύ άγχος. Έχουν πάρει πάρα πολλή αγάπη και στήριξη απ’ τον κόσμο και νομίζω ότι το πιο σημαντικό τελικά είναι αυτό», υπογράμμισε.