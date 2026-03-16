Νέα στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, διαβίβασε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος στον αρμόδιο εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή, για την κακοδιαχείριση κονδυλίων που προέρχονταν από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, εντοπίστηκε ποσό μεγαλύτερο από 3 εκατ. ευρώ που δεν είχε δηλώσει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την έρευνα της Αρχής, την περίοδο 2020-2025 ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να μην είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ.

Η υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες για τον κ. Παναγόπουλο προκύπτει από την ιδιότητά του ως προέδρου όχι της ΓΣΕΕ αλλά των ιδρυμάτων της Συνομοσπονδίας μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Επιπλέον, από τους ελέγχους στα πόθεν έσχες φαίνεται πως προκύπτουν ανακρίβειες τόσο για την Άννα Στρατινάκη όσο και για τον σύντροφό της, Ανδρέα Γεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εντόπισε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες στην πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, Άννα Στρατινάκη, με αποκλίσεις 1,3 εκατ. ευρώ. Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος, 2023-2024, δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του ύψους των ποσών, τόσο η μη δήλωση όσο και η ανακριβής δήλωση τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος. Παράλληλα, τα ευρήματα της Αρχής διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.