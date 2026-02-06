Σοβαρή ποινική υπόθεση με επίκεντρο τη διαχείριση κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ελέγχεται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η έρευνα αφορά ποσό περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προερχόταν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και προοριζόταν για δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ίδιου, καθώς και έξι ακόμη προσώπων, ενώ το σχετικό πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Αθηνών.

Νέες λεπτομέρειες για την υπόθεση αποκαλύπτονται μία ημέρα μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του κ. Παναγόπουλου. Πρόκειται για έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς, όπως αναφέρεται, «είχε χτυπήσει καμπανάκι» αναφορικά με αναθέσεις έργων σε εταιρείες «οχήματα» που υλοποιούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκαν υψηλά ποσά χρηματοδότησης, που αγγίζουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ και διατέθηκαν σε βάθος εξαετίας, από το 2020 έως το 2025. Τα συγκεκριμένα κονδύλια αποτέλεσαν την αφετηρία για να αρχίσει να αποκαλύπτεται το εύρος της υπόθεσης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής προχώρησαν σε ενδελεχή εξέταση των εταιρικών σχημάτων έξι εταιρειών που τέθηκαν υπό έλεγχο. Ερευνώντας τους εταίρους τους, οι αρχές κατέληξαν, σύμφωνα με τα στοιχεία, στη σύνδεση των εταιρειών αυτών με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Όπως προκύπτει από το υλικό της έρευνας, ο κ. Παναγόπουλος και τα υπόλοιπα ελεγχόμενα πρόσωπα φέρονται να σχετίζονται με τις έξι εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν στην ανάληψη έργων μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι, βάσει της έρευνας της Αρχής, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ φέρεται να ήταν και επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής που είχε την ευθύνη ελέγχου και έγκρισης των αιτήσεων για τους αναδόχους των συγκεκριμένων έργων.

Από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των έξι εταιρειών που ελέγχονται για υπεξαίρεση κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων, εντοπίστηκαν μεταφορές χρημάτων προς έξι φυσικά πρόσωπα. Τα ποσά αυτά συνδέονται με υπόθεση υπεξαίρεσης ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου 500.000 ευρώ φαίνεται να διακινήθηκαν μεταξύ εταιρικών λογαριασμών, ενώ το υπόλοιπο ποσό, που ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, μεταφέρθηκε σε ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων προσώπων. Από εκεί, όπως διαπιστώθηκε, ακολούθησαν εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό την προεδρία του επίτιμου αντεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει πλέον ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Πλέον, η Δικαιοσύνη αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης για δύο βαριά κακουργήματα: την υπεξαίρεση και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.