Ο γνωστός τραγουδιστής Νιλ Σεντάκα πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ο μουσικός, γνωστός κυρίως για επιτυχίες όπως τα «Breaking Up Is Hard to Do» και «Laughter in the Rain», μεταξύ πολλών άλλων, φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία προς το τέλος της εβδομάδας.

Το αστέρι, που απέκτησε παγκόσμια φήμη τη δεκαετία του 1960, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι «δεν αισθανόταν καλά το πρωί της Παρασκευής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο», σύμφωνα με το TMZ. Οι αρχές ενημέρωσαν το μέσο ότι «υπάλληλοι του σερίφη βοήθησαν την πυροσβεστική» σε ιατρικό περιστατικό.

Η οικογένεια του τραγουδιστή δήλωσε : «Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Νιλ Σεντάκα. Ένας αληθινός θρύλος του rock and roll, έμπνευση για εκατομμύρια, αλλά κυρίως, για εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, ένας καταπληκτικός άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά».

Ο Σεντάκα είχε μια σειρά επιτυχιών τη δεκαετία του 1960 και 1970. Ο τραγουδιστής του «Oh! Carol» είχε μια λαμπρή καριέρα στο χώρο της ψυχαγωγίας, εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame το 1983 και τιμήθηκε με ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Παρά μια ήσυχη περίοδο μετά την αρχική του επιτυχία, στράφηκε στη σύνθεση τραγουδιών για άλλους καλλιτέχνες, συνεργαζόμενος, μεταξύ άλλων, με τους ABBA για το «Ring Ring» το 1973 και με τον Έλτον Τζον.

Γνωστός για τη συνεργασία του με τους Howard «Howie» Greenfield και Phil Cody, μερικά από τα πιο διάσημα κομμάτια του περιλαμβάνουν τα «(Is This The Way To) Amarillo» του Tony Christie και «Stupid Cupid», μεγάλη επιτυχία για την Connie Francis το 1958.

Γεννημένος στις 13 Μαρτίου 1939 στο Μπρούκλιν, σε οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, ο Νιλ Σεντάκα μεγάλωσε στην περιοχή Μπράιτον Μπιτς και έδειξε νωρίς την μουσική του ιδιοφυΐα. Σε ηλικία μόλις 9 ετών κέρδισε υποτροφία για το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα της Juilliard School of Music στο Μανχάταν, ενώ το 1956 είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει έργα των Ντεμπισί και Προκόφιεφ στον ραδιοφωνικό σταθμό WQXR.

Παρά την αρχική του πορεία στην κλασική μουσική, η καρδιά του στράφηκε στην ποπ, όταν στα 13 του χρόνια ξεκίνησε να συνθέτει τραγούδια μαζί με τον Χάουαρντ Γκρίνφιλντ. Αργότερα, οι δυο τους εγκαταστάθηκαν στο περίφημο Brill Building του Μανχάταν, κέντρο δημιουργίας πολλών μελλοντικών ποπ επιτυχιών.

Το 1958, η Κόνι Φράνσις έκανε μεγάλη επιτυχία με το «Stupid Cupid», ενώ ο ίδιος ο Σεντάκα άρχισε να ξεχωρίζει ως τραγουδιστής με κομμάτια όπως το «Oh! Carol». Το 1962, το «Breaking Up Is Hard to Do» κατέκτησε την κορυφή των αμερικανικών charts, εδραιώνοντας τη θέση του ως αστέρα της ποπ σκηνής.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εμφανίστηκε τηλεοπτικά πολλές φορές, μεταξύ άλλων στο The Carol Burnett Show και στο Saturday Night Live. Το 2003 ήταν καλεσμένος κριτής στο American Idol, βλέποντας τον Clay Aiken να κατακτά τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ruben Studdard.

Ο Σεντάκα παρέμεινε ενεργός στα social media, δημιουργώντας το «Today’s Mini-Concert» στο YouTube κατά τη διάρκεια των lockdown λόγω COVID-19 και συνέχισε να παίζει πιάνο για τους θαυμαστές του τα επόμενα χρόνια. Η τελευταία του περιοδεία το 2017 τον έφερε σε πολλές σκηνές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πέρυσι τραγούδησε ντουέτο με τον εγγονό του Μάικ στην εκπομπή Good Day New York του Fox5.

Στην προσωπική του ζωή, ήταν παντρεμένος με τη Λέμπα Στράσμπεργκ από το 1962 και έχουν δύο παιδιά, τη Ντάρα, 62, επίσης τραγουδίστρια, και τον Μαρκ, 59, συγγραφέα. Αν και δεν μοιραζόταν συχνά λεπτομέρειες της οικογενειακής ζωής του, πέρυσι τον Σεπτέμβριο, κατά την Εθνική Ημέρα των Παππούδων, δημοσίευσε ένα τρυφερό μήνυμα μαζί με φωτογραφία των τριών εγγονιών του, γράφοντας: «Εύχομαι Χαρούμενη Εθνική Ημέρα Παππούδων σε όλους τους παππούδες εκεί έξω που γνωρίζουν αυτή τη μοναδική αγάπη!»