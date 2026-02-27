

Η Εθνική μας ομάδα του Μπάσκετ γνώρισε την πρώτη ήττα της στα προκριματικά του MundoBasket 2027, με 67-65 από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι και στην πρώτη περίοδο συνάντησε αρκετές δυσκολίες με το Μαυροβούνιο να έχει το προβάδισμα με 17-19. Στην δεύτερη περίοδο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έβγαλε αντίδραση και με 8-0 σερί πέρασε μπροστά με 34-33, με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο με 38-40.

Στην τρίτη περίοδο πάλι το Μαυροβούνιο ήταν καλύτερο και παρά την προσπάθεια των Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο, κατάφερε να είναι μπροστά στο δεκάλεπτο με 52-55.

Στην τέταρτη περίοδο πάλι η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση πέρασε μπροστά στο σκορ με 65-63 με καλάθι του Καλαϊτζάκη, αλλά οι Νίκολιτς και Χατζιμπέγκοβιτς διαμόρφωσαν το 65-67, 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Το τελευταίο σουτ του αγώνα ήταν για την Ελλάδα με τον Τολιόπουλο να αστοχεί σε μπάσιμο και έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 65-67 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67

Ελλάδα (Σπανούλης): Ρογκαβόπουλος 2, Λαρεντζάκης 6 (3ασ.), Μωραΐτης 2, Τολιόπουλος 5 (5ρ., 4ασ.), Καλαϊτζάκης 6, Χαραλαμπόπουλος 1, Παπανικολάου 12 (6ρ., 3ασ.), Χουγκάζ 4, Αντετοκούνμπο 13, Μήτογλου 6 (5ρ., 3κλ.), Ε. Μήτρου-Λονγκ 8 (4ασ.).

Μαυροβούνιο (Ζάκελι): Ίλιτς, Νίνταμ 5 (6ασ.), Ιβάνοβιτς 2, Χατζιμπέγκοβιτς 10 (7ρ.), Σιμόνοβιτς 6 (7ρ.), Βούτσελιτς 5, Γιοβάνοβιτς 5, Νίκολιτς 19 (6ρ.), Ντρόμπνιακ 7, Πόποβιτς 6, Ράντοντσιτς 2.

Επόμενος αγώνας των δύο ομάδων είναι την προσεχή Δευτέρα (2/3, 20:00) αυτή τη φορά στην Ποντγκόριτσα για την 4η αγωνιστική.