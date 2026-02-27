Χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε θα παραταχθεί σε έναν ακόμη αγώνα ο Ολυμπιακός. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει και έτσι θα μείνει εκτός αποστολής για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας.

Ο Ποντένσε δεν αγωνίστηκε στη ρεβάνς με την Λεβερκούζεν για το Champions League, ενώ είχε απουσιάσει και τα δυο προηγούμενα ματς του πρωταθλήματος, με Λεβαδειακό και Παναιτωλικό λόγω τιμωρίας. Αντίθετα με τον Ποντένσε, στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα των Σερρών θα είναι ο Τσικίνιο, καθώς φαίνεται να ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε από τον αγώνα κόντρα στους Γερμανούς.

Από εκεί και πέρα, στις σκέψεις του Βάσκου τεχνικού είναι να φρεσκάρει την ομάδα του απέναντι στον Πανσερραϊκό και δεν αποκλείεται να πάρουν ανάσες ξεκούρασης παίκτες όπως οι Ορτέγκα, Έσε και Ροντινέι. Μάλιστα στις σκέψεις του είναι να ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα οι Ονιεμαέτσι, Σιπιόνι, Λουίζ και ο Γιουσούφ Γιαζίτζι.

Η προετοιμασία των Πειραιωτών θα συνεχιστεί αύριο με προπόνηση στου Ρέντη και στην συνέχεια θα ανακοινωθεί η αποστολή που θα αναχωρήσει για τις Σέρρες.

“Κοκκινίζουν¨ οι Σέρρες

Στο μεταξύ, ο κόσμος του Ολυμπιακού μετά το δυναμικό παρών που έδωσε στην Γερμανία και στην αναμέτρηση με την Λεβερκούζεν, είναι έτοιμος να κάνει το ίδιο και στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Super League.

Τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έχουν εξαντληθεί, ωστόσο πολλοί φίλοι της ομάδας έχουν προμηθευτεί εισιτήρια μέσω του επίσημου σάιτ του Πανσερραϊκού, στην κεντρική θύρα του γηπέδου.

Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του πάνω 4.000 οπαδούς του, στην προσπάθεια των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φύγουν με το «διπλό» από τις Σέρρες.