Η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές προσαγωγές για τον θάνατο του 17χρονου στο Λουτράκι, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομα που ήταν μπροστά στο φονικό και πρόσωπα από το περιβάλλον του φερόμενου δράστη.

Το Live News ανέφερε ότι ο 19χρονος τραυματίας κατέθεσε ότι υπεύθυνος για τον θάνατο του φίλου και τον τραυματισμό του ίδιου είναι ένας άλλος 17χρονος, με τον οποίο και ο 19χρονος και ο φίλος του είχαν το τελευταίο διάστημα μία κόντρα. Συγκεκριμένα, ο νεαρός είπε πως όλα έγιναν για έναν καθρέφτη που έσπασαν τα δύο θύματα στο μηχανάκι του 17χρονου.

Έτσι, έδωσαν ραντεβού χθες στις 7:30 το βράδυ στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να του δώσουν τα χρήματα. Το ραντεβού όμως δεν πήγε καλά και τότε έγινε το μακελειό.

Μετά όσα είπε ο 19χρονος, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή τριών ατόμων. Η μία προσαγωγή αφορά δύο άτομα, φίλους του 17χρονου που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας, και οι οποίοι φέρεται να ήταν παρόντες στο περιστατικό.

Παράλληλα, έχει προσαχθεί και η μητέρα του 17χρονου φερόμενου δράστη, ενώ ο γιος της ακόμα αναζητείται.

Ωστόσο, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσαγωγές ξεπερνούν τις τρεις.

«Δεν ξέρω τι γίνεται και με ποιον έκανε παρέα»

Ο 17χρονος είχε δεχτεί θανατηφόρο χτύπημα στην καρδιά, ενώ ο 19χρονος τραυματίας στον θώρακα. Και οι δύο νεαροί, όπως φαίνεται, έπεσαν θύματα συμπλοκής τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιφερειακή οδό του Λουτρακίου που οδηγεί στη Μονή του Οσίου Παταπίου.

«Τον έψαχναν όλη νύχτα. Είχε πάρει ο αδελφός του το παιδί, τον γιο μου του λέει “έλα να τον ψάξουμε γιατί δεν έχει έρθει σπίτι” και τον βρήκαν πεθαμένο. Τον πήρε ο γιος μου με το αμάξι και τον πήγαν νοσοκομείο», λέει μητέρα φίλου του, και προσθέτει:

«Εγώ κοιμόμουν. Δεν μου είπε τίποτα. Εδώ μένει το παιδί, με εμένα. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και δεν το βρίσκω σπίτι και τον παίρνω τηλέφωνο του λέω “πού είσαι;”. Μου λέει θα σου πω μετά και παίρνω την κόρη μου και μου λέει άστα γιατί έτσι κι έτσι. Αυτή μου το είπε, μετά».

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου από τον αδελφό του, έχοντας τραύματα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του.

«Τον βρήκαν στον περιφερειακό, στις στροφές δεν ξέρω, εκεί στο δάσος τον είχαν αφήσει πεθαμένο κι είχαν φύγει. Τον είχαν μαχαιρώσει και είχε πάει το μαχαίρι στην καρδιά κι είχε πεθάνει», λέει η μητέρα του φίλου του.

Λίγη ώρα μετά, o 19χρονος πήγε με τραύματα στο Κέντρο Υγείας στο Λουτράκι, υποστηρίζοντας πως τραυματίστηκε σε τροχαίο. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας και έτσι μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία».

«Δεν ξέρω, δεν ξέρω καν. Δεν ξέρω τι γίνεται και με ποιον έκανε παρέα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτός μπορεί να ξέρει (ο αδελφός του), αφού τον ψάχνανε όλη νύχτα και πήρε τον γιο μου το πρωί “δεν έχει έρθει σπίτι”. Κάτι ήξερε το παιδί. Αυτή είναι νοσοκομείο, την έχουν βάλει στο ψυχιατρείο τώρα, δεν είναι καλά. Τι να κάνει η μάνα; Χωρισμένη με τρία παιδιά, τι να κάνει;», λέει η μητέρα του φίλου του.