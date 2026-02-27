Ενός λεπτού σιγή τήρησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα που συγκλόνισε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Η επετειακή αναφορά έγινε από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Β’ Αντιπρόεδρο της Βουλής, κ. Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε από το σώμα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος. Στην εισαγωγή της τοποθέτησής του, ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι συμπληρώνονται τρία χρόνια «από τη νύχτα που σημάδεψε ανεξίτηλα ολόκληρη τη χώρα. Τρία χρόνια από τότε που πενήντα επτά άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέα παιδιά, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Τρία χρόνια από τότε που ο χρόνος σταμάτησε για τις οικογένειές τους, για τους φίλους τους, για μια ολόκληρη κοινωνία».

Όπως είπε, «η μνήμη εκείνης της τραγωδίας παραμένει ζωντανή και ο πόνος αμείωτος». «Ως Εθνική Αντιπροσωπεία στεκόμαστε με σεβασμό και ταπεινότητα απέναντι στις πενήντα επτά ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα. Με τον ίδιο σεβασμό και ταπεινότητα στεκόμαστε, όμως, και απέναντι στους οικείους τους, που συνεχίζουν να βιώνουν την απουσία ως μια καθημερινή δοκιμασία», συμπλήρωσε.

«Η σημερινή αναφορά δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης. Είναι και ημέρα ευθύνης. Ευθύνης θεσμικής, πολιτικής και ανθρώπινης», υπογράμμισε ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και εξήγησε ότι αυτή η ευθύνη στόχο έχει «να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να επαναληφθούν τα λάθη, οι παραλείψεις και οι παθογένειες που συνέβαλαν σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Πρόκειται για μια ευθύνη που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβάλλει «να διασφαλίσουμε ότι οι μετακινήσεις των πολιτών θα είναι ασφαλείς, με σύγχρονες υποδομές, διαφάνεια και λογοδοσία».

«Σήμερα δεν μιλάμε ως εκπρόσωποι κομμάτων. Μιλάμε ως εκπρόσωποι ενός λαού που πληγώθηκε βαθιά», επεσήμανε ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και κλείνοντας, τόνισε: «Σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό και αναγνωρίζουμε ότι καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά, τους γονείς, τα αδέλφια, τους συντρόφους τους. Το μόνο ελάχιστο χρέος μας είναι η μνήμη, η αλήθεια και η δικαιοσύνη».

Τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων προέβησαν σε σχετικές τοποθετήσεις. Συγκεκριμένα, το λόγο έλαβαν: Από τη Νέα Δημοκρατία η βουλευτής κ. Αγγελική Δεληκάρη, από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο βουλευτής κ. Παύλος Γερουλάνος, από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ο Πρόεδρος της Κ.Ο. κ. Σωκράτης Φάμελλος, από το ΚΚΕ ο Γενικός Γραμματέας Κ.Ε. και Πρόεδρος της Κ.Ο. κ. Δημήτριος Κουτσούμπας, από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής κ. Δημήτριος Τζανακόπουλος, από την Ελληνική Λύση ο βουλευτής κ. Στυλιανός Φωτόπουλος, από τη Νίκη η βουλευτής κ. Ασπασία Κουρουπάκη, από την Πλεύση Ελευθερίας ο βουλευτής κ. Αλέξανδρος Καζαμίας, καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Μιχαήλ Γαυγιωτάκης. Εκ μέρους της κυβέρνησης τοποθετήθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου.