Φόρο τιμής στα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών απέτισε το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, στο μνημείο της Πλατείας ΟΣΕ στη Λάρισα, ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΣΕΕ, Ανδρέας Στοϊμενίδης.

Ο ίδιος συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΣΤΥΕ ν. Λάρισας, Λάμπρο Ζάρρα, άφησαν λευκά λουλούδια μπροστά από το μνημείο με τον Ανδρέα Στοϊμενίδη να υπενθυμίζει πως η σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών που αύριο συμπληρώνει τρία χρόνια, είναι το «μεγαλύτερο εργατικό δυστύχημα στη χώρα τα τελευταία χρόνια».

«Αποτίνουμε φόρο τιμής και μνήμης στους ανθρώπους που χάθηκαν στο μεγάλο δυστύχημα των Τεμπών. Στα δεκάδες νέα παιδιά που χάθηκαν, αλλά και στους εργαζόμενους. Τουλάχιστον 11 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και δεν ξέρουμε ακόμη και πόσοι γύριζαν ή πήγαιναν στη δουλειά τους εκείνο το βράδυ», πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το larissanet.gr.

«Το κάνουμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι πρέπει η κοινωνία και τα συνδικάτα να κρατάνε ζωντανή τη μνήμη του γεγονότος, ώστε να διεκδικούμε ασφάλεια στις μεταφορές. Από τότε βέβαια, το τρένο και σιδηρόδρομος έχουν απαξιωθεί ακόμη περισσότερο», σημείωσε ο Ανδρέας Στοϊμενίδης.

Με αφορμή το πρόσφατο δυστύχημα με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», ο Ανδρέας Στοϊμενίδης σημείωσε πως παρά τις επικοινωνιακές προσπάθειες της κυβέρνησης για να παρουσιαστεί καλύτερη η κατάσταση, η πραγματική εικόνα είναι τελείως διαφορετική. «Παρουσιάζουν πως είμαστε καλύτερα από τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία με τις δήθεν επίσημες στατιστικές, αλλά νομίζω πως κανένας πολίτης της χώρας δεν μπορεί να πειστεί γι’ αυτό. Η πραγματικότητα που ζούμε είναι εντελώς διαφορετική και τα εργατικά δυστυχήματα βρίσκονται σε μια συνεχή κλιμάκωση.

«Είχαμε φωτίσει το συγκεκριμένο ζήτημα της ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας από τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια δεχτήκαμε επίθεση με αφορμή και αιτία το δυστύχημα στη “Βιολάντα”, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε πρόθεση να αναζητηθούν ευθύνες και να εφαρμοστούν προτάσεις για να βελτιωθούν τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία».

«Είναι συγκλονιστικό ότι ένα μήνα μετά το βιομηχανικό εργατικό δυστύχημα στην Ελλάδα, δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία στη χώρα. Αυτή η χρονιά τρέχει με τους ίδιους ρυθμούς στον αριθμό των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας σε σχέση με το 2025, καθώς 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους χώρους εργασίας μέχρι σήμερα και 48 έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά», ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ».

Τέλος, ο ίδιος αναφέρθηκε στα βασικά αίτια πίσω από τα αυξημένα περιστατικά θανάτων και τραυματισμών στους χώρους εργασίας, επισημαίνοντας ως κυριότερο παράγοντα την εντατικοποίηση και την αύξηση των ωρών εργασίας, «όταν στην Ευρώπη συζητούν για μείωση σε 35 ώρες την εβδομάδα».