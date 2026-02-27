Σε μια πρωτοφανή μεταβολή της κοινής γνώμης, οι Αμερικανοί εμφανίζονται πλέον να στηρίζουν περισσότερο την παλαιστινιακή πλευρά έναντι της ισραηλινής. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Gallup, η στάση των ΗΠΑ απέναντι στη σύγκρουση επηρεάστηκε καθοριστικά από τον πρόσφατο πολύνεκρο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή της κοινής γνώμης, το 41% των Αμερικανών που ρωτήθηκαν δηλώνουν σήμερα «πιο θετικά διακείμενοι απέναντι στους Παλαιστινίους» στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ το 36% διάκειται πιο θετικά απέναντι στους Ισραηλινούς.

Οι συντάκτες της έρευνας εξηγούν πως αυτή η διαφορά των πέντε ποσοστιαίων μονάδων δεν είναι στατιστικά σημαντική, «όμως αντιπαρατίθεται με την καθαρή διαφορά την οποία απολάμβανε το Ισραήλ πριν από μόλις έναν χρόνο (46% έναντι 33%) και με το συνεχές σημαντικό προβάδισμα που καταγραφόταν στη διάρκεια των 24 προηγούμενων ετών».

Έτσι, από το 2001 έως το 2025, οι Ισραηλινοί διατηρούσαν συνεχώς διψήφιο προβάδισμα στις θετικές γνώμες των Αμερικανών σχετικά με τη Μέση Ανατολή.

Όμως η υποστήριξη της κοινής γνώμης άρχισε να μειώνεται το 2019, πολλά χρόνια πριν από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ σχετικά με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση εξελίχθηκε στη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών και, για πρώτη φορά από το 2001 (…), οι Αμερικανοί δεν διάκεινται πιο ευνοϊκά απέναντι στους Ισραηλινούς παρά απέναντι στους Παλαιστίνιους», σύμφωνα με το Gallup.

Αυτή η μεταβολή οφείλεται κυρίως στους «ανεξάρτητους» που δηλώνουν ότι δεν πρόσκεινται σε κανένα κόμμα, ούτε στους Ρεπουμπλικάνους ούτε στους Δημοκρατικούς, και αντανακλάται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Εξάλλου, το 57% των Αμερικανών δηλώνουν ότι διάκεινται πιο ευνοϊκά απέναντι σε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η δημοσκόπηση του Gallup πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, τηλεφωνικώς από τις 2 έως τις 16 Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.001 ενηλίκων, με περιθώριο λάθους συν/πλην 4%.