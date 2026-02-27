Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στην Τσεχία, πέρασε το εμπόδιο της Πλζεν επικρατώντας 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα και πήρε το μεγάλο εισιτήριο για τη φάση των «16». Η κληρωτίδα έφερε απέναντί του την ισπανική Μπέτις. Η κληρωτίδα δε χαμογέλασε στην ομάδα του Μπενίτεθ, αφού έφερε απέναντί του μια ομάδα η οποία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην LaLiga τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, την περσινή σεζόν η Μπέτις βρέθηκε στον τελικό του Conference League, όπου ηττήθηκε από την Τσέλσι. Σε περίπτωση πάντως που ο Παναθηναϊκός καταφέρει να υπερκεράσει το εμπόδιο των Σεβιλιάνων, τότε, στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φερεντσβάρος – Μπράγκα.
Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην ισπανική ομάδα θα γίνει στις 12 Μαρτίου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η ρεβάνς στην Ισπανία, μία εβδομάδα αργότερα, στις 19 του μηνός.
Τα ζευγάρια της φάσης των «16»
Γκενκ- Φράιμπουργκ
Μπολόνια – Ρόμα
Φερεντσβάρος – Μπράγκα
Στουτγκάρδη – Πόρτο
Παναθηναϊκός – Μπέτις
Νότιγχαμ – Μίντιλαντ
Θέλτα – Λιόν
Λιλ – Άστον Βίλα
Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Φερεντσβάρος ή Μπράγκα VS Παναθηναϊκός ή Μπέτις
Γκενκ ή Φράιμπουργκ VS Θέλτα ή Λιόν
Στουτγκάρδη ή Πόρτο VS Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ
Μπολόνια ή Ρόμα VS Λιλ ή Άστον Βίλα
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
Φερεντσβάρος ή Μπράγκα ή Παναθηναϊκός – Μπέτις VS Γκενκ ή Φράιμπουργκ ή Θέλτα ή Λιόν
Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ VS Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα
Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)