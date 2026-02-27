Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στην Τσεχία, πέρασε το εμπόδιο της Πλζεν επικρατώντας 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα και πήρε το μεγάλο εισιτήριο για τη φάση των «16». Η κληρωτίδα έφερε απέναντί του την ισπανική Μπέτις. Η κληρωτίδα δε χαμογέλασε στην ομάδα του Μπενίτεθ, αφού έφερε απέναντί του μια ομάδα η οποία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην LaLiga τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, την περσινή σεζόν η Μπέτις βρέθηκε στον τελικό του Conference League, όπου ηττήθηκε από την Τσέλσι. Σε περίπτωση πάντως που ο Παναθηναϊκός καταφέρει να υπερκεράσει το εμπόδιο των Σεβιλιάνων, τότε, στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φερεντσβάρος – Μπράγκα.

Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην ισπανική ομάδα θα γίνει στις 12 Μαρτίου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η ρεβάνς στην Ισπανία, μία εβδομάδα αργότερα, στις 19 του μηνός.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Γκενκ- Φράιμπουργκ

Μπολόνια – Ρόμα

Φερεντσβάρος – Μπράγκα

Στουτγκάρδη – Πόρτο

Παναθηναϊκός – Μπέτις

Νότιγχαμ – Μίντιλαντ

Θέλτα – Λιόν

Λιλ – Άστον Βίλα

Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Φερεντσβάρος ή Μπράγκα VS Παναθηναϊκός ή Μπέτις

Γκενκ ή Φράιμπουργκ VS Θέλτα ή Λιόν

Στουτγκάρδη ή Πόρτο VS Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ

Μπολόνια ή Ρόμα VS Λιλ ή Άστον Βίλα

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Φερεντσβάρος ή Μπράγκα ή Παναθηναϊκός – Μπέτις VS Γκενκ ή Φράιμπουργκ ή Θέλτα ή Λιόν

Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ VS Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα



Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)