Η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου φέρνει μια σειρά από προγραμματισμένες πληρωμές για χιλιάδες πολίτες, καθώς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των καταβολών.

Συνολικά, το ποσό που θα φτάσει στους δικαιούχους αγγίζει τα 73.597.000 ευρώ, καλύπτοντας ανάγκες που αφορούν από επιδόματα μητρότητας μέχρι και αναδρομικά εφάπαξ.

Τι θα πληρώσει ο e-ΕΦΚΑ

Το βάρος των καταβολών από τον φορέα μοιράζεται σε διαφορετικές κατηγορίες παροχών, με τις ημερομηνίες να έχουν κλειδώσει ως εξής:

Την Τρίτη 3 Μαρτίου , θα εκταμιευθούν 297.000 ευρώ που αφορούν εξωϊδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ για 340 άτομα.

, θα εκταμιευθούν 297.000 ευρώ που αφορούν εξωϊδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ για 340 άτομα. Την Πέμπτη 5 Μαρτίου , περίπου 32.000 δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά 14,3 εκατομμύρια ευρώ για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και για περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχημάτων.

, περίπου 32.000 δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά 14,3 εκατομμύρια ευρώ για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και για περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχημάτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα διατεθούν 16 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους, των οποίων οι αποφάσεις για το εφάπαξ έχουν ήδη εκδοθεί.

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ

Σημαντικές ενισχύσεις αναμένονται και από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τα κονδύλια να κατευθύνονται κυρίως στην τόνωση της εργασίας και τη στήριξη των ανέργων. Συγκεκριμένα:

Ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για 33.000 άτομα που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας και λοιπά βοηθήματα.

και λοιπά βοηθήματα. Σε 1.500 μητέρες θα καταβληθεί συνολικά 1 εκατομμύριο ευρώ στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

Τέλος, 22 εκατομμύρια ευρώ θα διοχετευθούν σε 20.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Η διαδικασία των πληρώμων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου, με τις πιστώσεις να εμφανίζονται στους λογαριασμούς των πολιτών ανάλογα με την τράπεζα και τον τύπο της παροχής.