Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται η παιδίατρος στη Ζάκυνθο μετά τον σάλο με το βρέφος πέντε μηνών που νοσηλεύτηκε με μηνιγγίτιδα.

Σε βάρος της διενεργείται ΕΔΕ από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, ενώ λίγο μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, η ίδια έκανε ανάρτηση στα social media επιδεικνύοντας τη νέα ακριβή τσάντα που αγόρασε από γνωστό οίκο μόδας.

Σύμφωνα με το Live News, από το 2019 όταν ανέλαβε καθήκοντα επιμελήτριας στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, ανέβαζε αρκετές φωτογραφίες μέσα στο νοσοκομείο. Αμέτρητες είναι και οι δημοσιεύσεις της από τα ταξίδια που κάνει συχνά στο εξωτερικό. Από τη Βενετία, τη Ζυρίχη, το Μονακό αλλά και την Κροατία όπου πέρασε τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων, μέχρι και υπερατλαντικά ταξίδια. Λος Άντζελες, Λας Βέγκας.

Εκτός από την Καλιφόρνια, έχει κάνει αντίστοιχα μακρινά ταξίδια σε τροπικά μέρη με τις χρυσές αμμουδιές, στην Τυνησία με καμήλες αλλά και στη Σαχάρα που οδηγούσε γουρούνες.

Η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή του Mega, υποστήριξε: «Είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Είμαστε μόνο 2 παιδίατροι, κάνουμε ο καθένας 16 με 17 εφημερίες τον μήνα. Υπερβαίνουμε δυνάμεις, έχουμε κουραστεί. Δεν είναι για ένα, δύο, τρεις μήνες, είναι 7 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο κράτησα μόνη μου την κλινική».

Καταγγελία τον περασμένο Σεπτέμβριο

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας εξοργισμένος παππούς ενός 3χρονου παιδιού μιλά σε τοπικό ραδιόφωνο για την περιπέτεια που είχε κι εκείνος στο νοσοκομείο Ζάκυνθου που μοιάζει σε αρκετά σημεία με το περιστατικό που συνέβη με το βρέφος το περασμένο Σάββατο.

«Παρουσιάστηκε στο παιδάκι ένα πρόβλημα, είχε βγάλει εξανθήματα, κόκκινα σε όλο του το κορμί, στο πρόσωπο, παντού. Πήγαμε στο νοσοκομείο την Τετάρτη το απόγευμα. Κάποια κυρία έκανε εξέταση στο παιδί και έστελνε τις φωτογραφίες στον παιδίατρο. Από το τηλέφωνο ενημερωνόταν ο παιδίατρος και τους λένε παιδιά είναι ανεμοβλογιά».

Σύμφωνα με την καταγγελία, εκείνο το απόγευμα καμία από τις δύο παιδιάτρους που υπηρετούν στο νοσοκομείο δεν πήγαν στα επείγοντα να δουν το παιδί. Αντιθέτως, η παιδίατρος που είχε βάρδια έδωσε οδηγίες δια τηλεφώνου. Το γεγονός ότι οι γονείς δεν ήρθαν ποτέ σε επικοινωνία με την παιδίατρο φαίνεται και από το γεγονός πως οι άνθρωποι δεν έμαθαν ποτέ αν πρόκειται για γυναίκα γιατρό ή άντρα.

Τελικά, το παιδί δεν είχε ανεμοβλογιά όπως αρχικά τους είχαν πει, αλλά αλλεργική αντίδραση σε κάποια αντιβίωση που είχε πάρει.

«Φεύγοντας από το νοσοκομείο, τα παιδιά δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα από το νοσοκομείο που τους είπε πιθανόν είναι και αλλεργία. Κι εμείς τι κάνουμε τώρα; Τίποτα, λέει, γυρίστε σπίτι σας. Το παιδάκι διαπιστώθηκε την άλλη μέρα ότι είχε πάθει κάποιο αλλεργικό σοκ από κάποια αντιβίωση. Πήγαμε για να βρούμε εκεί τη σιγουριά και από την σιγουριά του γιατρού είχαμε… φωτογραφίες. Να φωτογραφίζουν το παιδί να του στέλνουν του παιδίατρου. Τι είναι αυτά τα πράγματα;».

Με ανάρτησή της τότε στο Facebook, η παιδίατρος είχε απαντήσει σε αυτές τις δημόσιες καταγγελίες.

«Το νήπιο σε καμιά περίπτωση δεν εμφάνισε σημεία εκδήλωσης αναφυλακτικού σοκ, το οποίο αποτελεί μία δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Εν προκειμένω, η αναφορά περί αλλεργικού σοκ, πέραν από ανακριβής, φανερώνει σκοπιμότητα ώστε να παρουσιαστεί ψευδώς ότι ετέθη σε κίνδυνο η ζωή του νηπίου».