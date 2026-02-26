Την πρόκριση για τους «16» του Europa League πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμεινε με 10 παίκτες στην παράταση, μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, αλλά επικράτησε της Βικτόρια Πλζεν με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο αγώνας άρχισε ακριβώς όπως θα ήθελε ο Ράφα Μπενίτεθ, με τους «πράσινους» δηλαδή να παίρνουν από νωρίς το προβάδισμα, τονώνοντας την αυτοπεποίθησή τους. Στο 10′, μετά το γέμισμα του Τουμπά, οι Τεττέη και Ταμπόρδα συνεργάστηκαν πολύ ωραία και ο Έλληνας φορ βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε σωστά για το 0-1.

Το «τριφύλλι» είχε, πλέον, τη δυνατότητα να διαχειριστεί το παιχνίδι όπως ήθελε, με τους Τσέχους, από την άλλη πλευρά, να προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να γίνονται για πρώτη φορά επικίνδυνοι στο 21΄, όταν ο Τσερβ έδωσε με το κεφάλι στον Λαουάλ, ο οποίος με δυνατό σουτ από κοντά, αμαρκάριστος, έστειλε τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ήταν μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν κατοχή μπάλας στη συνέχεια αλλά όχι και τον τρόπο για να γίνουν απειλητικοί. Ο Παναθηναϊκός αμυνόταν σωστά, έπαιρνε βοήθειες ακόμη και από τον Μπακασέτα ανασταλτικά και στο 41′ θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ με τον Τεττέη που έφυγε στην αντεπίθεση αλλά την τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ο Γεμέλκα.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μπενίτεθ έβγαλε τον Ζαρουρί για να βάλει τον Τζούριτσιτς και η δράση άρχισε ξανά με τους Τσέχους να είναι συνεχώς μπροστά και να πιέζουν για την ισοφάριση. Στην οποία, τελικά, έφτασαν μέσω μιας στημένης φάσης.

Στο 62′ ο Σπάτσιλ με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λαφόν για το 1-1, το οποίο πάντως θα μπορούσε να γίνει άμεσα, στο 65′ για την ακρίβεια, 1-2 αλλά ο Ρενάτο Σάντσες με πλασέ, μετά την πάσα του Τεττέη, έστειλε τη μπάλα άουτ.

Οι «πράσινοι» μπορούσαν να πάρουν εκεί το προβάδισμα ξανά, δεν το έκαναν και στη συνέχεια δέχθηκαν και πάλι την πίεση των γηπεδούχων, με τον Μπενίτεθ να κάνει τη δεύτερη αλλαγή του στο 75′: Έξω ο Ταμπόρδα, μέσα ο Πελίστρι. Αλλαγές έκανε και ο Μάρτιν Χίσκι από την άλλη πλευρά και το 1-1 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του 90λεπτου, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να οδηγηθεί στην παράταση.

Εκεί, τα δεδομένα άλλαξαν εις βάρος των «πράσινων», καθώς στο 105′ ο Ερναντέθ, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Τουμπά στο 91′, είδε την κόκκινη κάρτα για το φάουλ στον Αντού που ετοιμαζόταν να βγει τετ α τετ… Το «τριφύλλι» έμεινε, έτσι, με 10 παίκτες, παρ’ όλα αυτά στεκόταν πάρα πολύ καλά και στο 115′ είχε μεγάλη ευκαιρία για το γκολ καθώς ο Σφιντέρσκι έβγαλε τετ α τετ τον Πελίστρι αλλά ο Ντουέ πρόλαβε να κάνει το τάκλιν και να στείλει τη μπάλα κόρνερ.

Έτσι, όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο Παναθηναϊκός με 4-3 πήρε τη νίκη και την πρόκριση για τους «16»!

Η σειρά των πέναλτι

Μέμιτς: Απέκρουσε ο Λαφόν

Καλάμπρια: Απέκρουσε ο Βιέγκελε

Χροσόφσκι: 1-0

Πελίστρι: 1-1

Βισίνσκι: 2-1

Τζούριτσιτς: 2-2

Σουαρέ: Άουτ

Σφιντέρσκι: 2-3

Βαλέντα: 3-3

Πάντοβιτς: 3-4

Βικτόρια Πλζεν (Μάρτιν Χίσκι): Βιέγκελε, Γεμέλκα (46′ Αντού), Σπάτσιλ (82′ Σόικα), Ντουέ, Σουαρέ, Τσερβ (80′ Βάλεντα), Χροσόφσκι, Λαουάλ (80′ Βίντρα), Μέμιτς, Λάντρα (100′ Πάνος), Βισίνσκι.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Κάτρης, Τουμπά (91′ Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο Σάντσες (108′ Σφιντέρσκι), Μπακασέτας (89′ Τσέριν), Ταμπόρδα (75′ Πελίστρι), Ζαρουρί (46′ Τζούριτσιτς), Τεττέη (116′ Πάντοβιτς).