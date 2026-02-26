Οκτώ χρόνια και έξι μήνες πέρασαν από τη μοιραία ημέρα του Αυγούστου του 2017, όταν έξω από το Πολυτεχνείο Κρήτης παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο, χάνοντας τη ζωή τους η Στέλλα και ο Γιάννης, οι δύο νεαροί φοιτητές. Μια τραγωδία που κινητοποίησε όλη την κοινωνία για το θέμα της οδικής ασφάλειας, ειδικά στον συγκεκριμένο δρόμο, και με στόχο η “θυσία” των δύο νέων να αποτελέσει εφαλτήριο για να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Και γιατί όχι, μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του δρόμου να φέρει το όνομά τους: «Οδός Στέλλας & Γιάννη».

Και αφού μπήκαν φωτεινοί σηματοδότες στην είσοδο του Πολυτεχνείου και πεζοδρόμιο στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους τα δύο παιδιά, επιτέλους μπήκε σε ρότα υλοποίησης ένα σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας στον δρόμο που συνδέει τον δρόμο Χανίων – Αεροδρομίου με τον οικισμό των Κουνουπιδιανών και ο οποίος διέρχεται μπροστά από τρία εκπαιδευτικά ιδρύματα: το Γενικό Λύκειο και το ΕΛΑΛ Ακρωτηρίου και βέβαια από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Προϋπολογισμός και τεχνική περιγραφή του έργου βελτίωσης της οδικής ασφάλειας

Την Τετάρτη 25/2 αναρτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης η προκήρυξη του έργου που φέρει τον τίτλο:



«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 38 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, 1ο Υποέργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 38 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»



Όπως αναφέρει η προκήρυξη “Το έργο αφορά στην αναβάθμιση τμήματος της Επ. οδού 38 Ν. Χανίων μήκους 1,4 χλμ στην περιοχή της εισόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης με την ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα και τη διαμόρφωση νέας διατομής της οδού με κεντρική νησίδα διαχωρισμού και χαμηλά υπερβατά κράσπεδα, την κατασκευή τριών νέων κυκλικών κόμβων και τη διαμόρφωση νέας εισόδου για το Πολυτεχνείο Κρήτης και αποκατάσταση της υφιστάμενης οδού-εισόδου προς το Κολυμβητήριο δια μέσω του Κυκλικού κόμβου 2.



Επίσης προβλέπονται έργα αποχέτευσηςαποστράγγισης των ομβρίων υδάτων, έργα σήμανσης και ασφάλισης, έργα ηλεκτροφωτισμού των κατασκευαζόμενων κόμβων και των ενδιάμεσων τμημάτων της Επαρχιακής οδού 38 και φυτεύσεων στους κυκλικούς κόμβους.”



H εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου (χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 2.983.871 ευρώ. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 1/4/26 και ώρα 11:00 π.μ. ενώ οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχτούν την Μ. Τρίτη 7/4/26. Από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε 24 μήνες.

Γενική Περιγραφή έργου

Το προς υλοποίηση έργο αφορά τμήμα της Επαρχιακής οδού 38 μήκους 1,4 χλμ., το οποίο οριοθετείται δυτικά απ’ τον κόμβο της Επ. οδού 38 με την Εθνική οδό Χανίων – Αεροδρομίου (Ε.Ο.94) και ανατολικά από την αρχή του οικισμού των Κουνουπιδιανών που βρίσκεται 300 μ. περίπου μετά την είσοδο του Πολυτεχνείου. Η εν λόγω οδός διέρχεται έμπροσθεν του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελεί οδικό άξονα σύνδεσης της πόλης των Χανίων με την περιοχή του Ακρωτηρίου, μια περιοχή με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον.



Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή επέμβασης μέσω της αναβάθμισης των τεχνικών & γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου, στη μείωση του αριθμού οδικών ατυχημάτων & δυστυχημάτων, στην καλύτερη εξυπηρέτηση της σημερινής & μελλοντικής κυκλοφορίας καθώς και στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη της περιοχής απ’ την οποία διέρχεται η προς αναβάθμιση οδός.



Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανακατασκευή-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου οδικού τμήματος συνολικού μήκος 1,4 χλμ. της Επαρχιακής οδού 38 στην περιοχή της εισόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα, την εφαρμογή νέας διατομής, την κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων και τη δημιουργία νέας εισόδου στο Πολυτεχνείο Κρήτης και το Κολυμβητήριο, την κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων, έργων σήμανσης-ασφάλισης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κόμβων και της οδού καθώς και φυτεύσεων στους κυκλικούς κόμβους.