Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός έκανε αλλαγή στη 12άδα του, με τον Μάριους Γκριγκόνις να παίρνει τη θέση του Κέντρικ Ναν.

Η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ ήταν αμφίβολη καθώς το τελευταίο 24ωρο ταλαιπωρείται από ίωση, παρ’ όλα αυτά ο Εργκίν Αταμάν τον συμπεριέλαβε κανονικά στη 12άδα για την αναμέτρηση με τους Γάλλους.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη, όμως, έχουμε αλλαγή δεδομένων… Ο Ναν δεν είναι, τελικά, σε θέση να αγωνιστεί και αποφασίστηκε να μείνει εκτός 12άδας, με τον Γκριγκόνις να μπαίνει στη θέση του.

Έτσι, η 12άδα του Παναθηναϊκού, για τον οποίο δεν είναι διαθέσιμοι οι Λεσόρ, Γιούρτσεβε, Σαμοντούροβ και Τολιόπουλος, αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Γκριγκόνις, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.