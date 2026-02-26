Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Θέλτα στη ρεβάνς της ήττας του με 1-2 και το σκορ είναι 1-0 μετά το γκολ του Σβέντμπεργκ στο 63′.

Οι «ασπρόμαυροι» πήγαν στην Ισπανία με στόχο την ανατροπή για να προκριθούν στους «16» του Europa League, οι απουσίες τους όμως είναι πολλές και σημαντικές, ενώ και ο αντίπαλος είναι αρκετά δυνατός.

Τα πράγματα, με λίγα λόγια, ήταν ήδη πολύ δύσκολα για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου και έγιναν ακόμη περισσότερο στο 63′, όταν ο Ιγκλέσιας πάσαρε στον Σβέντμπεργκ και αυτός με πλασέ βρήκε δίχτυα για το 1-0.