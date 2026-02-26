Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στα πέναλτι απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και θα συνεχίσει στη φάση των «16» του Europa League, ενώ η Μπολόνια κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της με νίκη 1-0 επί της Μπραν, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στον όμιλο.

Σημαντική πρόκριση πανηγύρισε και η Νότιγχαμ Φόρεστ, που παρότι βρέθηκε να χάνει 0-2 στο δεύτερο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, κράτησε το προβάδισμα από το πρώτο ματς και με το τελικό 1-2 εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Στα υπόλοιπα ζευγάρια, η Φερεντσβάρος επικράτησε με 2-0 της Λουντογκόρετς και πέρασε με συνολικό 4-1, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε να ανατρέψει το 1-0 της Λιλ και αποκλείστηκε με 2-1 συνολικά.

Η Στουτγάρδη επιβλήθηκε στην έδρα της Σέλτικ με σκορ 0-1, αλλά προκρίθηκε χάρη στο 4-1 του πρώτου αγώνα, ενώ η Γκενκ χρειάστηκε να φτάσει στην παράταση για να κρατήσει το 3-3 απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και πέρασε με συνολικό 6-4.

Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει απευθείας την είσοδο στους «16» είναι οι Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα, ολοκληρώνοντας το παζλ που θα συμπληρώσουν τη φάση των «16» της διοργάνωσης.